RUTUBE объявил войну нецензурным надписям в подъездах. Фото 26 апреля 2023 в 18:52 Размер текста - 17 + RUTUBE направит свою команду на закрашивание нецензурных надписей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Российский видеохостинг RUTUBE запустил акцию, которая направлена на очищение российских городов от нецензурных надписей. Об этом сообщили в пресс-службе видеопортала. «RUTUBE запустил всероссийскую акцию по облагораживанию улиц и спешит в ваши города, чтобы очистить стены от нецензурных надписей», — сообщили в компании. Там добавили, что будет создана специальная команда быстрого реагирования, которая будет очищать инфраструктуру российских городов от «чужих секретов». Любой желающий может сфотографировать нежелательную надпись, оформить соответствующую заявку и отправить ее команде RUTUBE, которая своевременно возьмется за ликвидацию данной надписи. Кроме того, видеохостинг запускает новое шоу «Пожалуйста, не рассказывай!». Оно будет посвящено рассказам людей о самых постыдных ситуациях, которые когда-либо происходили в их жизни. Член специальной команды RUTUBE закрашивает нецензурную надпись Фото: видеохостинг RUTUBE Российский видеохостинг RUTUBE запустил акцию, которая направлена на очищение российских городов от нецензурных надписей. Об этом сообщили в пресс-службе видеопортала. «RUTUBE запустил всероссийскую акцию по облагораживанию улиц и спешит в ваши города, чтобы очистить стены от нецензурных надписей», — сообщили в компании. Там добавили, что будет создана специальная команда быстрого реагирования, которая будет очищать инфраструктуру российских городов от «чужих секретов». Любой желающий может сфотографировать нежелательную надпись, оформить соответствующую заявку и отправить ее команде RUTUBE, которая своевременно возьмется за ликвидацию данной надписи. Кроме того, видеохостинг запускает новое шоу «Пожалуйста, не рассказывай!». Оно будет посвящено рассказам людей о самых постыдных ситуациях, которые когда-либо происходили в их жизни. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям