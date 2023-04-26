Российский видеохостинг RUTUBE запустил акцию, которая направлена на очищение российских городов от нецензурных надписей. Об этом сообщили в пресс-службе видеопортала.
«RUTUBE запустил всероссийскую акцию по облагораживанию улиц и спешит в ваши города, чтобы очистить стены от нецензурных надписей», — сообщили в компании. Там добавили, что будет создана специальная команда быстрого реагирования, которая будет очищать инфраструктуру российских городов от «чужих секретов».
Любой желающий может сфотографировать нежелательную надпись, оформить соответствующую заявку и отправить ее команде RUTUBE, которая своевременно возьмется за ликвидацию данной надписи. Кроме того, видеохостинг запускает новое шоу «Пожалуйста, не рассказывай!». Оно будет посвящено рассказам людей о самых постыдных ситуациях, которые когда-либо происходили в их жизни.
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