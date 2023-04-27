«Коммерсант»: Rutube заплатит 30 миллиардов, чтобы догнать YouTube

Rutube хочет догнать YouTube по нескольким критериям Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Видеохостинг Rutube, принадлежащий «Газпром-медиа холдингу» (ГПМХ), рассчитывает догнать YouTube по ключевым техническим показателям, потратив на программу обновления около 30 млрд рублей. Об этом сообщили несколько источников.

«Rutube планирует догнать своего прямого конкурента YouTube по ключевым техническим показателям, потратив на обновление инфраструктуры порядка 30 млрд рублей», — пишет « Коммерсант », ссылаясь на собственные источники. В программу обновления входит расширение сети географически распределенных серверов.

По другим данным, изначально Rutube запрашивал у ГПХМ финансирование в виде 50-55 млрд рублей. Российский видеохостинг собирается увеличить серверные мощности так, чтобы догнать конкурента по числу пользователей, которые одновременно находятся на сайте. Также компания планирует расширить сеть доставки контента (CDN).

Ранее сообщалось, что Rutube запустил акцию, направленную на очищение российских городов от нецензурных надписей. Любой желающий может сфотографировать нежелательную надпись, оформить соответствующую заявку и отправить ее команде, которая займется ликвидированием.