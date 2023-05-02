ОНФ в ХМАО готовит рейд по новым паркам, в которых провалились тротуары. Видео

03 мая 2023 в 21:09 Размер текста - 17 +

В скейтпарке Мегиона на стадии строительства провалились тротуары Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Мегионе «Общероссийский народный фронт» готовят рейд по территории скейтпарка и «Мега-парка», который построили в рамках нацпроекта за 158 миллионов рублей. Активист ОНФ Павел Крылатый рассказал журналисту URA.RU, что решение было принято после того, как они посмотрели видео с провалившимися тротуарами скейтпарка, которое прислал им житель города. «Мы планируем рейд по обеим территориям. Теперь, когда снег сошел, мы сможем в полной мере оценить все работы по благоустройству, и на что тратятся бюджетные деньги. Напомню, что „Мега-парк“ был принят мэрией без недочетов, хотя мы еще зимой, во время визита федерального эксперта ОНФ Светланы Калининой, нашли многочисленные нарушения на объекте», — уточнил Крылатый. Общественники планируют выезд на территорию Мегиона 4 мая. В пресс-службе мэрии Мегиона сообщили, что подрядчик на объекте «Мега-парк» — ООО «Самар-Строй» — будет восстанавливать все в рамках гарантийных обязательств. Подрядчику, по словам чиновников, пришлось ускорить работу из-за корректировки сроков. «Изначально на его реализацию планировалось два года, но в связи с изменившимися условиями на федеральном уровне сроки строительства сократились до одного года и ввод объекта в эксплуатацию перенесли на 2022 год. С началом строительства были выявлены обстоятельства, которые повлекли корректировку объема запланированных мероприятий. Предстояло демонтировать с территории будущего парка заброшенные погреба вдоль береговой линии и рекультивировать земельный участок. Также было принято техническое решение об укреплении части берега, устройстве подпорной стены в тех местах, где ее размывает дождевой водой», — уточнили в ведомстве. По данным администрации города, второй объект — скейтпарк в 500 метрах от «Мега-парка», на котором и провалились тротуары, — еще не введен в эксплуатацию. «Стоимость строительных работ по нему составляет порядка 17 миллионов рублей, кроме того, часть инвентаря поставляется с помощью местных предпринимателей и на средства из депутатского фонда. Этот проект мы планировали реализовать в течение двух лет, работы еще ведутся. Подрядчик продолжает работы, он обязан будет устранить все недочеты до приемки. Комиссия администрации уже выезжала на объекты, все замечания до подрядчика доведены», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что депутат думы Мегиона от КПРФ Виктор Макаров пожаловался в Генпрокуратуру РФ на возможные махинации с нацпроектом, в рамках которого строили «Мега-парк». По мнению Макарова, территория объекта должна была быть больше, но на месте запланированной велодорожки в итоге появились земли под ИЖС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Мегионе «Общероссийский народный фронт» готовят рейд по территории скейтпарка и «Мега-парка», который построили в рамках нацпроекта за 158 миллионов рублей. Активист ОНФ Павел Крылатый рассказал журналисту URA.RU, что решение было принято после того, как они посмотрели видео с провалившимися тротуарами скейтпарка, которое прислал им житель города. «Мы планируем рейд по обеим территориям. Теперь, когда снег сошел, мы сможем в полной мере оценить все работы по благоустройству, и на что тратятся бюджетные деньги. Напомню, что „Мега-парк“ был принят мэрией без недочетов, хотя мы еще зимой, во время визита федерального эксперта ОНФ Светланы Калининой, нашли многочисленные нарушения на объекте», — уточнил Крылатый. Общественники планируют выезд на территорию Мегиона 4 мая. В пресс-службе мэрии Мегиона сообщили, что подрядчик на объекте «Мега-парк» — ООО «Самар-Строй» — будет восстанавливать все в рамках гарантийных обязательств. Подрядчику, по словам чиновников, пришлось ускорить работу из-за корректировки сроков. «Изначально на его реализацию планировалось два года, но в связи с изменившимися условиями на федеральном уровне сроки строительства сократились до одного года и ввод объекта в эксплуатацию перенесли на 2022 год. С началом строительства были выявлены обстоятельства, которые повлекли корректировку объема запланированных мероприятий. Предстояло демонтировать с территории будущего парка заброшенные погреба вдоль береговой линии и рекультивировать земельный участок. Также было принято техническое решение об укреплении части берега, устройстве подпорной стены в тех местах, где ее размывает дождевой водой», — уточнили в ведомстве. По данным администрации города, второй объект — скейтпарк в 500 метрах от «Мега-парка», на котором и провалились тротуары, — еще не введен в эксплуатацию. «Стоимость строительных работ по нему составляет порядка 17 миллионов рублей, кроме того, часть инвентаря поставляется с помощью местных предпринимателей и на средства из депутатского фонда. Этот проект мы планировали реализовать в течение двух лет, работы еще ведутся. Подрядчик продолжает работы, он обязан будет устранить все недочеты до приемки. Комиссия администрации уже выезжала на объекты, все замечания до подрядчика доведены», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что депутат думы Мегиона от КПРФ Виктор Макаров пожаловался в Генпрокуратуру РФ на возможные махинации с нацпроектом, в рамках которого строили «Мега-парк». По мнению Макарова, территория объекта должна была быть больше, но на месте запланированной велодорожки в итоге появились земли под ИЖС.