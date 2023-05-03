В Крыму отбили атаку беспилотников

ПВО отбило атаку двух беспилотников в Крыму, сообщил Сергей Аксенов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На юго-востоке Крыма российские ПВО отбили атаку двух беспилотников по полуострову. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет», — написал Аксенов в своем
Ранее Аксенов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым в день ЧП в Севастополе. Также 1 мая ПВО сбило беспилотник на западе Крыма, пишет RT.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!