В Крыму отбили атаку беспилотников

03 мая 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

ПВО отбило атаку двух беспилотников в Крыму, сообщил Сергей Аксенов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На юго-востоке Крыма российские ПВО отбили атаку двух беспилотников по полуострову. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет», — написал Аксенов в своем telegram-канале . Он добавил, что обошлось без пострадавших. Советник Аксенова сообщил, что ПВО сбили два ударных беспилотника. Ранее Аксенов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым в день ЧП в Севастополе. Также 1 мая ПВО сбило беспилотник на западе Крыма, пишет RT.

На юго-востоке Крыма российские ПВО отбили атаку двух беспилотников по полуострову. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что обошлось без пострадавших. Советник Аксенова сообщил, что ПВО сбили два ударных беспилотника. Ранее Аксенов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым в день ЧП в Севастополе. Также 1 мая ПВО сбило беспилотник на западе Крыма, пишет RT.