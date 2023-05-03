В Крыму отбили атаку беспилотников

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
ПВО отбило атаку двух беспилотников в Крыму, сообщил Сергей Аксенов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На юго-востоке Крыма российские ПВО отбили атаку двух беспилотников по полуострову. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что обошлось без пострадавших. Советник Аксенова сообщил, что ПВО сбили два ударных беспилотника.

Ранее Аксенов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым в день ЧП в Севастополе. Также 1 мая ПВО сбило беспилотник на западе Крыма, пишет RT.

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На юго-востоке Крыма российские ПВО отбили атаку двух беспилотников по полуострову. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что обошлось без пострадавших. Советник Аксенова сообщил, что ПВО сбили два ударных беспилотника. Ранее Аксенов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым в день ЧП в Севастополе. Также 1 мая ПВО сбило беспилотник на западе Крыма, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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