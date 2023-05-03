Зеленский: Украина станет 33 членом НАТО

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Украина заслуживает вступления в НАТО, заявил Владимир Зеленский Фото:

Вслед за Швецией и Финляндией 33-м членом НАТО должна стать Украина. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина может и должна стать 33-м членом НАТО», — передает слова Зеленского официальный сайт встречи Украины со странами Северной Европы. Он добавил, что искренне поздравляет Швецию и Финляндию со вступлением в НАТО, которые стали 31-м и 32-м членом Североатлантического альянса. При этом Зеленский признал, что до тех пор, пока на украинской территории происходят боевые действия, о вступлении в НАТО говорить не приходится.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что страна должна помочь Украине со вступлением в НАТО. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 4 апреля официально объявил о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс, передает A42.

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Вслед за Швецией и Финляндией 33-м членом НАТО должна стать Украина. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Украина может и должна стать 33-м членом НАТО», — передает слова Зеленского официальный сайт встречи Украины со странами Северной Европы. Он добавил, что искренне поздравляет Швецию и Финляндию со вступлением в НАТО, которые стали 31-м и 32-м членом Североатлантического альянса. При этом Зеленский признал, что до тех пор, пока на украинской территории происходят боевые действия, о вступлении в НАТО говорить не приходится. Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что страна должна помочь Украине со вступлением в НАТО. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 4 апреля официально объявил о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс, передает A42.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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