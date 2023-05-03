Зеленский: Украина станет 33 членом НАТО

03 мая 2023 в 21:37 Размер текста - 17 +

Украина заслуживает вступления в НАТО, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины Вслед за Швецией и Финляндией 33-м членом НАТО должна стать Украина. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Украина может и должна стать 33-м членом НАТО», — передает слова Зеленского официальный сайт встречи Украины со странами Северной Европы. Он добавил, что искренне поздравляет Швецию и Финляндию со вступлением в НАТО, которые стали 31-м и 32-м членом Североатлантического альянса. При этом Зеленский признал, что до тех пор, пока на украинской территории происходят боевые действия, о вступлении в НАТО говорить не приходится. Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что страна должна помочь Украине со вступлением в НАТО. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 4 апреля официально объявил о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс, передает A42.

Вслед за Швецией и Финляндией 33-м членом НАТО должна стать Украина. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Украина может и должна стать 33-м членом НАТО», — передает слова Зеленского официальный сайт встречи Украины со странами Северной Европы. Он добавил, что искренне поздравляет Швецию и Финляндию со вступлением в НАТО, которые стали 31-м и 32-м членом Североатлантического альянса. При этом Зеленский признал, что до тех пор, пока на украинской территории происходят боевые действия, о вступлении в НАТО говорить не приходится. Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что страна должна помочь Украине со вступлением в НАТО. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 4 апреля официально объявил о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс, передает A42.