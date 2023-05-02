Джонсон призвал правительство Британии помочь Украине со вступлением в НАТО 03 мая 2023 в 01:30 Размер текста - 17 + Борис Джонсон заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе будет важной встречей для решения вопросов по Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Правительство Великобритании должно помочь Украине получить членство в НАТО. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Борис Джонсон. «Саммит НАТО, который пройдет этим летом в Вильнюсе, будет важным испытанием готовности НАТО выполнить свои давние обязательства перед Украиной», — сказал Джонсон в Палате общин британского парламента. Видеозапись трансляции с заседания он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter. Он отметил, что к этому сроку Киеву должны предложить выполнить все условия, чтобы в кратчайшие сроки вступить в альянс. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит альянса в Вильнюсе, который должен состояться 11—12 июля, передает RT. Власти Киева разочарованы тем, что не имеют четких перспектив относительно вступления в НАТО, пишет немецкое издание STIMME. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже потребовал от НАТО сроки вступления страны в альянс. Намерения блока позволить Украине вступить в Североатлантический альянс подтверждает агрессивную сущность блока, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вступление Украины в Евросоюз может привести к распаду альянса, поскольку ЕС не умеет решать глобальные проблемы, пишет Bloomberg. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Правительство Великобритании должно помочь Украине получить членство в НАТО. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Борис Джонсон. «Саммит НАТО, который пройдет этим летом в Вильнюсе, будет важным испытанием готовности НАТО выполнить свои давние обязательства перед Украиной», — сказал Джонсон в Палате общин британского парламента. Видеозапись трансляции с заседания он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter. Он отметил, что к этому сроку Киеву должны предложить выполнить все условия, чтобы в кратчайшие сроки вступить в альянс. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит альянса в Вильнюсе, который должен состояться 11—12 июля, передает RT. Власти Киева разочарованы тем, что не имеют четких перспектив относительно вступления в НАТО, пишет немецкое издание STIMME. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже потребовал от НАТО сроки вступления страны в альянс. Намерения блока позволить Украине вступить в Североатлантический альянс подтверждает агрессивную сущность блока, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вступление Украины в Евросоюз может привести к распаду альянса, поскольку ЕС не умеет решать глобальные проблемы, пишет Bloomberg. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям