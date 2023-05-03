Рогов: ВСУ начали наступление на ореховском направлении в Запорожье

03 мая 2023 в 22:58 Размер текста - 17 +

ВСУ перешли в наступление после артподготовки, заявил Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ предприняли попытку наступления на ореховском направлении после массированной артподготовки. Об этом рассказал член обладминистрации Запорожья Владимир Рогов. «ВСУ ведут попытку наступления на Ореховском направлении», — передает слова Рогова РБК. Он добавил, что украинские войска перешли в наступление после мощной артиллерийской подготовки. В данный момент идет ожесточенный бой, но говорить о том, что данные действия являются частью ожидаемого контрнаступления ВСУ слишком рано, заключил Рогов. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинское наступление уже началось. Вскоре оно может перейти в активную фазу.

ВСУ предприняли попытку наступления на ореховском направлении после массированной артподготовки. Об этом рассказал член обладминистрации Запорожья Владимир Рогов. «ВСУ ведут попытку наступления на Ореховском направлении», — передает слова Рогова РБК. Он добавил, что украинские войска перешли в наступление после мощной артиллерийской подготовки. В данный момент идет ожесточенный бой, но говорить о том, что данные действия являются частью ожидаемого контрнаступления ВСУ слишком рано, заключил Рогов. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинское наступление уже началось. Вскоре оно может перейти в активную фазу.