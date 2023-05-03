Рогов: ВСУ начали наступление на ореховском направлении в Запорожье

ВСУ предприняли попытку наступления на ореховском направлении после массированной артподготовки. Об этом рассказал член обладминистрации Запорожья Владимир Рогов.
«ВСУ ведут попытку наступления на Ореховском направлении», — передает слова Рогова РБК. Он добавил, что украинские войска перешли в наступление после мощной артиллерийской подготовки. В данный момент идет ожесточенный бой, но говорить о том, что данные действия являются частью ожидаемого контрнаступления ВСУ слишком рано, заключил Рогов.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинское наступление уже началось. Вскоре оно может перейти в активную фазу.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!