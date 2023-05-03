03 мая 2023

Рогов: ВСУ начали наступление на ореховском направлении в Запорожье

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Вооруженные силы Украины. stock, военные, украина, бмд, ВСУ, stock
ВСУ перешли в наступление после артподготовки, заявил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ предприняли попытку наступления на ореховском направлении после массированной артподготовки. Об этом рассказал член обладминистрации Запорожья Владимир Рогов.

«ВСУ ведут попытку наступления на Ореховском направлении», — передает слова Рогова РБК. Он добавил, что украинские войска перешли в наступление после мощной артиллерийской подготовки. В данный момент идет ожесточенный бой, но говорить о том, что данные действия являются частью ожидаемого контрнаступления ВСУ слишком рано, заключил Рогов.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинское наступление уже началось. Вскоре оно может перейти в активную фазу.

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ВСУ предприняли попытку наступления на ореховском направлении после массированной артподготовки. Об этом рассказал член обладминистрации Запорожья Владимир Рогов. «ВСУ ведут попытку наступления на Ореховском направлении», — передает слова Рогова РБК. Он добавил, что украинские войска перешли в наступление после мощной артиллерийской подготовки. В данный момент идет ожесточенный бой, но говорить о том, что данные действия являются частью ожидаемого контрнаступления ВСУ слишком рано, заключил Рогов. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинское наступление уже началось. Вскоре оно может перейти в активную фазу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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