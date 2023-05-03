Пригожин заявил, что украинское наступление уже началось

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Официальный сайт президента Украины, военная техника, война, танк, ВСУ
ВСУ уже сейчас перешли к наступательным действиям, заявил Евгений Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление ВСУ уже началось и вскоре перейдет в активную фазу. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Контрнаступление ВСУ уже началось», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Он добавил, что это проявляется в активном применении Украиной истребителей и множественных атаках по флангам фронта. На данный момент атакующие действия не столь сильно проявляются, но в самые ближайшие дни контрнаступление ВСУ перейдет в более активную стадию, заключил Пригожин.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявлял, что украинское контрнаступление может начаться после 2 мая, когда на Украине закончится дождливая погода. Украинская армия должна перейти в атаку до 15 мая.

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Контрнаступление ВСУ уже началось и вскоре перейдет в активную фазу. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Контрнаступление ВСУ уже началось», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Он добавил, что это проявляется в активном применении Украиной истребителей и множественных атаках по флангам фронта. На данный момент атакующие действия не столь сильно проявляются, но в самые ближайшие дни контрнаступление ВСУ перейдет в более активную стадию, заключил Пригожин. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявлял, что украинское контрнаступление может начаться после 2 мая, когда на Украине закончится дождливая погода. Украинская армия должна перейти в атаку до 15 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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