Пригожин заявил, что украинское наступление уже началось 03 мая 2023 в 17:50 Размер текста - 17 + ВСУ уже сейчас перешли к наступательным действиям, заявил Евгений Пригожин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление ВСУ уже началось и вскоре перейдет в активную фазу. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Контрнаступление ВСУ уже началось», — передает слова Пригожина его пресс-служба . Он добавил, что это проявляется в активном применении Украиной истребителей и множественных атаках по флангам фронта. На данный момент атакующие действия не столь сильно проявляются, но в самые ближайшие дни контрнаступление ВСУ перейдет в более активную стадию, заключил Пригожин. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявлял, что украинское контрнаступление может начаться после 2 мая, когда на Украине закончится дождливая погода. Украинская армия должна перейти в атаку до 15 мая. Контрнаступление ВСУ уже началось и вскоре перейдет в активную фазу. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Контрнаступление ВСУ уже началось», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Он добавил, что это проявляется в активном применении Украиной истребителей и множественных атаках по флангам фронта. На данный момент атакующие действия не столь сильно проявляются, но в самые ближайшие дни контрнаступление ВСУ перейдет в более активную стадию, заключил Пригожин. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявлял, что украинское контрнаступление может начаться после 2 мая, когда на Украине закончится дождливая погода. Украинская армия должна перейти в атаку до 15 мая. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям