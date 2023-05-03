Рогов: ВСУ с потерями отошли от ореховского направления в Запорожье

03 мая 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

ВСУ отвели войска от ореховского направления, сообщил Владимир Рогов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные силы Украины отступили после попытки провести разведку боем. Об этом рассказал член обладминистрации Запорожья Владимир Рогов. «Ситуация в районе Работино на ореховском [направлении] изменена под контроль. Враг с потерями отступили на исходные позиции. Очередная разведка боем. Спасибо, ребята! Работаем, братья!», — написал Рогов в telegram-канале . Ранее, 3 мая, Рогов сообщил, что ВСУ предприняли попытку наступления на ореховском направлении после массированной артподготовки. Он добавил, что украинские войска перешли в наступление после мощной артиллерийской подготовки, однако говорить о том, что данные действия являются частью ожидаемого контрнаступления ВСУ слишком рано.

Военные силы Украины отступили после попытки провести разведку боем. Об этом рассказал член обладминистрации Запорожья Владимир Рогов. «Ситуация в районе Работино на ореховском [направлении] изменена под контроль. Враг с потерями отступили на исходные позиции. Очередная разведка боем. Спасибо, ребята! Работаем, братья!», — написал Рогов в telegram-канале. Ранее, 3 мая, Рогов сообщил, что ВСУ предприняли попытку наступления на ореховском направлении после массированной артподготовки. Он добавил, что украинские войска перешли в наступление после мощной артиллерийской подготовки, однако говорить о том, что данные действия являются частью ожидаемого контрнаступления ВСУ слишком рано.