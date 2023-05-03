03 мая 2023

Рогов: ВСУ с потерями отошли от ореховского направления в Запорожье

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Заседание областной думы. Курган, депутат, телефон, чиновник
ВСУ отвели войска от ореховского направления, сообщил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные силы Украины отступили после попытки провести разведку боем. Об этом рассказал член обладминистрации Запорожья Владимир Рогов.

«Ситуация в районе Работино на ореховском [направлении] изменена под контроль. Враг с потерями отступили на исходные позиции. Очередная разведка боем. Спасибо, ребята! Работаем, братья!», — написал Рогов в telegram-канале.

Ранее, 3 мая, Рогов сообщил, что ВСУ предприняли попытку наступления на ореховском направлении после массированной артподготовки. Он добавил, что украинские войска перешли в наступление после мощной артиллерийской подготовки, однако говорить о том, что данные действия являются частью ожидаемого контрнаступления ВСУ слишком рано.

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Военные силы Украины отступили после попытки провести разведку боем. Об этом рассказал член обладминистрации Запорожья Владимир Рогов. «Ситуация в районе Работино на ореховском [направлении] изменена под контроль. Враг с потерями отступили на исходные позиции. Очередная разведка боем. Спасибо, ребята! Работаем, братья!», — написал Рогов в telegram-канале. Ранее, 3 мая, Рогов сообщил, что ВСУ предприняли попытку наступления на ореховском направлении после массированной артподготовки. Он добавил, что украинские войска перешли в наступление после мощной артиллерийской подготовки, однако говорить о том, что данные действия являются частью ожидаемого контрнаступления ВСУ слишком рано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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