03 мая 2023

Спасатели локализовали крупный лесной пожар в Свердловской области. Фото

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Сотрудники МЧС локализовали пожар в лесах Верхней Салды (архивное фото) Фото:

Спасателям удалось локализовать распространявшийся сильный пожар в районе коллективного сада №17 в Верхней Салде (Свердловская область). Сейчас, как сообщили в пресс-службе городской мэрии, проводятся работы по проливке оставшихся очагов возгорания.

«Пожарным удалось локализовать пожар в районе коллективного сада №17 в Верхней Салде. Проводятся работы по проливке оставшихся очагов», — пишет пресс-служба Верхней Салды в соцсети «ВКонтакте».

На месте ЧП работает более 50 человек, среди которых специалисты из близлежащих городов. Также в тушении открытого огня участвуют волонтеры и добровольцы.

Кроме того, к месту пожара выезжали и. о. главы Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов и городской прокурор Денис Желябовский. Они занимались координацией работ по ликвидации угрозы возникновения ЧС.

Ранее сообщалось, что в Верхней Салде распространяется сильный пожар, который тушат силами МЧС и Авиалесоохраны. По предварительной информации, огонь распространился на десять гектаров леса. Угрозы для жителей нет.

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Спасателям удалось локализовать распространявшийся сильный пожар в районе коллективного сада №17 в Верхней Салде (Свердловская область). Сейчас, как сообщили в пресс-службе городской мэрии, проводятся работы по проливке оставшихся очагов возгорания. «Пожарным удалось локализовать пожар в районе коллективного сада №17 в Верхней Салде. Проводятся работы по проливке оставшихся очагов», — пишет пресс-служба Верхней Салды в соцсети «ВКонтакте». На месте ЧП работает более 50 человек, среди которых специалисты из близлежащих городов. Также в тушении открытого огня участвуют волонтеры и добровольцы. Кроме того, к месту пожара выезжали и. о. главы Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов и городской прокурор Денис Желябовский. Они занимались координацией работ по ликвидации угрозы возникновения ЧС. Ранее сообщалось, что в Верхней Салде распространяется сильный пожар, который тушат силами МЧС и Авиалесоохраны. По предварительной информации, огонь распространился на десять гектаров леса. Угрозы для жителей нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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