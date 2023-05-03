Сотрудники МЧС локализовали пожар в лесах Верхней Салды (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спасателям удалось локализовать распространявшийся сильный пожар в районе коллективного сада №17 в Верхней Салде (Свердловская область). Сейчас, как сообщили в пресс-службе городской мэрии, проводятся работы по проливке оставшихся очагов возгорания.

«Пожарным удалось локализовать пожар в районе коллективного сада №17 в Верхней Салде. Проводятся работы по проливке оставшихся очагов», — пишет пресс-служба Верхней Салды в соцсети «ВКонтакте».

На месте ЧП работает более 50 человек, среди которых специалисты из близлежащих городов. Также в тушении открытого огня участвуют волонтеры и добровольцы.

Кроме того, к месту пожара выезжали и. о. главы Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов и городской прокурор Денис Желябовский. Они занимались координацией работ по ликвидации угрозы возникновения ЧС.

Ранее сообщалось, что в Верхней Салде распространяется сильный пожар, который тушат силами МЧС и Авиалесоохраны. По предварительной информации, огонь распространился на десять гектаров леса. Угрозы для жителей нет.

Фото: сообщество «Администрация Верхней Салды» в соцсети «ВКонтакте»