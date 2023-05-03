Читатели Welt ужаснулись из-за атаки дронов на Кремль

04 мая 2023 в 00:51 Размер текста - 17 +

Читатели уверены, что это провокация Украины для вмешательства НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Жители Германии пришли в ужас от осмысления произошедшей атаки дронов на стены московского Кремля. Об этом они написали в комментариях к сообщению об инциденте. «Ужасно, <…>. Никто не способен оценить последствия украинского нападения на российскую территорию с применением оружия НАТО. Это же очень опасно! Пора бы Байдену отозвать Зеленского», — пишет в комментариях к публикации в газете Welt Lukas E. «Украина откровенно провоцирует вмешательство НАТО в конфликт. Мне кажется, на это у них все и было рассчитано с самого начала. Дело в том, что украинское руководство видит: оно на грани капитуляции», — добавляет там же Helmut B. В комментариях сообщают о неслыханности происходящего, за которым стоят демократические государства, и удивляются отсутствию критики в их адрес. Кроме того, читатели предрекают ответные действия от России, которые будут настолько же суровы, как и реакция после теракта на Крымском мосту. «Эта вот ирония над опасным терактом — это просто неслыханно! И почти никто ни слова критики не говорит в адрес „чистой воды демократов“, которые стоят за этим делом», — утверждает изданию Hellmut M. «Наверняка российский ответ последует чуть позже. Но он будет. Каким суровым он может быть, стало ясно после российского ответа на теракт на Крымском мосту», — говорит Bernd S. Ранее стало известно о попытке атаки на Кремль украинскими беспилотниками, которая произошла 3 мая. По факту теракта СК России возбудили уголовное дело. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев отрицает свою причастность к произошедшему. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Германии пришли в ужас от осмысления произошедшей атаки дронов на стены московского Кремля. Об этом они написали в комментариях к сообщению об инциденте. «Ужасно, <…>. Никто не способен оценить последствия украинского нападения на российскую территорию с применением оружия НАТО. Это же очень опасно! Пора бы Байдену отозвать Зеленского», — пишет в комментариях к публикации в газете Welt Lukas E. «Украина откровенно провоцирует вмешательство НАТО в конфликт. Мне кажется, на это у них все и было рассчитано с самого начала. Дело в том, что украинское руководство видит: оно на грани капитуляции», — добавляет там же Helmut B. В комментариях сообщают о неслыханности происходящего, за которым стоят демократические государства, и удивляются отсутствию критики в их адрес. Кроме того, читатели предрекают ответные действия от России, которые будут настолько же суровы, как и реакция после теракта на Крымском мосту. «Эта вот ирония над опасным терактом — это просто неслыханно! И почти никто ни слова критики не говорит в адрес „чистой воды демократов“, которые стоят за этим делом», — утверждает изданию Hellmut M. «Наверняка российский ответ последует чуть позже. Но он будет. Каким суровым он может быть, стало ясно после российского ответа на теракт на Крымском мосту», — говорит Bernd S. Ранее стало известно о попытке атаки на Кремль украинскими беспилотниками, которая произошла 3 мая. По факту теракта СК России возбудили уголовное дело. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев отрицает свою причастность к произошедшему.