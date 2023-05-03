В Офисе Зеленского отрицают атаку на Кремль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция воздушной части парада. Москва, военные, самолет, московский кремль, воздушный парад
Украина ничего не знает о ночных атаках на Кремль, заявил пресс-секретарь украинского лидера Зеленского Никифоров Фото:
новость из сюжета
Украина попыталась совершить покушение на Путина

Украина отрицает свою причастность к ночной атаке беспилотниками по Кремлю. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Новость по теме
Что известно о попытке покушения на Путина и атаке украинских беспилотников на Кремль

«У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль», — цитирует Никифорова издание Reuters. Он добавил, что все имеющиеся силы Украины якобы не направлены на атаку чужих территорий.

Ранее украинские БПЛА пытались совершить покушение на президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Уточняется, что два украинских беспилотника ночью атаковали резиденцию Кремля.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина отрицает свою причастность к ночной атаке беспилотниками по Кремлю. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров. «У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль», — цитирует Никифорова издание Reuters. Он добавил, что все имеющиеся силы Украины якобы не направлены на атаку чужих территорий. Ранее украинские БПЛА пытались совершить покушение на президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Уточняется, что два украинских беспилотника ночью атаковали резиденцию Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...