В Офисе Зеленского отрицают атаку на Кремль

Украина ничего не знает о ночных атаках на Кремль, заявил пресс-секретарь украинского лидера Зеленского Никифоров
новость из сюжетаУкраина попыталась совершить покушение на Путина
Украина отрицает свою причастность к ночной атаке беспилотниками по Кремлю. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
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«У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль», — цитирует Никифорова издание Reuters. Он добавил, что все имеющиеся силы Украины якобы не направлены на атаку чужих территорий.
Ранее украинские БПЛА пытались совершить покушение на президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Уточняется, что два украинских беспилотника ночью атаковали резиденцию Кремля.
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