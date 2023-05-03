03 мая 2023

Уральские космонавты вышли в открытый космос для переноса шлюзовой камеры

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Клипарт сток pickupimage. spacePD. Екатеринбург, космос, спутник, планета земля, космическая станция, орбитальная станция
Космонавты Петелин и Прокопьев начали работы по переносу шлюзовой камеры Фото:

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев и его челябинский коллега Дмитрий Петелин 3 мая в 23:00 вышли в открытый космос, чтобы перенести шлюзовую камеру манипулятором ERA с модуля «Рассвет» на модуль «Наука». Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин открыли выходной люк модуля „Поиск“ в 23:00, чтобы перенести шлюзовую камеру с помощью манипулятора ERA с модуля „Рассвет“ на модуль „Наука“», — говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram. Они пробудут за бортом станции шесть часов и 22 минуты, добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что уральским космонавтам пришлось задержаться на МКС еще на полгода. Само продление они восприняли положительно.

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Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев и его челябинский коллега Дмитрий Петелин 3 мая в 23:00 вышли в открытый космос, чтобы перенести шлюзовую камеру манипулятором ERA с модуля «Рассвет» на модуль «Наука». Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса. «Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин открыли выходной люк модуля „Поиск“ в 23:00, чтобы перенести шлюзовую камеру с помощью манипулятора ERA с модуля „Рассвет“ на модуль „Наука“», — говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram. Они пробудут за бортом станции шесть часов и 22 минуты, добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что уральским космонавтам пришлось задержаться на МКС еще на полгода. Само продление они восприняли положительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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