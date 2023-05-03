Уральские космонавты вышли в открытый космос для переноса шлюзовой камеры

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев и его челябинский коллега Дмитрий Петелин 3 мая в 23:00 вышли в открытый космос, чтобы перенести шлюзовую камеру манипулятором ERA с модуля «Рассвет» на модуль «Наука». Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
«Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин открыли выходной люк модуля „Поиск“ в 23:00, чтобы перенести шлюзовую камеру с помощью манипулятора ERA с модуля „Рассвет“ на модуль „Наука“», — говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram. Они пробудут за бортом станции шесть часов и 22 минуты, добавили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что уральским космонавтам пришлось задержаться на МКС еще на полгода. Само продление они восприняли положительно.
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