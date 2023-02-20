Уральские космонавты задержатся на МКС на полгода

21 февраля 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Космонавты вернутся с МКС на полгода позже, чем планировалось изначально Фото: Пресс-служба Роскосмоса Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев, его челябинский коллега Дмитрий Петелин и астронавт Франциско Рубио вернутся на землю на полгода позднее, чем планировалось изначально. Об этом сообщается на официальном сайте Роскосмоса. «В современной пилотируемой космонавтике были космические полеты длительностью около года. Например, в 2021 году полет космонавта Роскосмоса Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая был продлен с полугода до года, когда они уже находились в космосе. Само продление положительно воспринимается космонавтами и не несет опасности для их здоровья», — отметили в Роскосмосе. Сергей Прокопьев — космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Президент России Владимир Путин присваивал ему звания Героя РФ и Летчика-космонавта РФ. Космонавт должен был выйти в открытый космос 25 ноября, однако это не произошло из-за проблем со скафандром. Ранее стало известно, что на корабле «Прогресс МС-21» произошла разгерметизация. В результате происшествия сведение корабля с орбиты было отложено. Сообщалось, что никто из экипажа не пострадал. Позднее в Роскосмосе сообщили, что причина повреждения космического корабля — внешнее воздействие.

Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев, его челябинский коллега Дмитрий Петелин и астронавт Франциско Рубио вернутся на землю на полгода позднее, чем планировалось изначально. Об этом сообщается на официальном сайте Роскосмоса. «В современной пилотируемой космонавтике были космические полеты длительностью около года. Например, в 2021 году полет космонавта Роскосмоса Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая был продлен с полугода до года, когда они уже находились в космосе. Само продление положительно воспринимается космонавтами и не несет опасности для их здоровья», — отметили в Роскосмосе. Сергей Прокопьев — космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Президент России Владимир Путин присваивал ему звания Героя РФ и Летчика-космонавта РФ. Космонавт должен был выйти в открытый космос 25 ноября, однако это не произошло из-за проблем со скафандром. Ранее стало известно, что на корабле «Прогресс МС-21» произошла разгерметизация. В результате происшествия сведение корабля с орбиты было отложено. Сообщалось, что никто из экипажа не пострадал. Позднее в Роскосмосе сообщили, что причина повреждения космического корабля — внешнее воздействие.