Жителям Курганской области предлагают служить по контракту с зарплатой до 400 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito.
«Крупная московская фирма набирает сотрудников для работы на территории РФ и ЛДНР. Зарплата: 150 000 — 400 000 рублей и более. Условия: возможность карьерного роста, бесплатное медицинское обеспечение на весь период службы», — говорится в объявлении.
Контрактникам единоразово выплатят подъемные в размере 395 тысяч рублей. Сотрудники, как пишут работодатели, могут быть гражданами любой страны и без опыта службы в армии.
Ранее URA.RU писало, что администрации курганских районов и округов ищут военных на службу по контракту. Как говорится в объявлениях, денежное довольствие составит около 220 тысяч рублей.
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