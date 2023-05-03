Курганцам предлагают служить по контракту за 400 тысяч рублей. Скрин

04 мая 2023 в 04:24 Размер текста - 17 +

Служащим по контракту выплатят подъемные в размере 395 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Курганской области предлагают служить по контракту с зарплатой до 400 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito. «Крупная московская фирма набирает сотрудников для работы на территории РФ и ЛДНР. Зарплата: 150 000 — 400 000 рублей и более. Условия: возможность карьерного роста, бесплатное медицинское обеспечение на весь период службы», — говорится в объявлении. Контрактникам единоразово выплатят подъемные в размере 395 тысяч рублей. Сотрудники, как пишут работодатели, могут быть гражданами любой страны и без опыта службы в армии. Ранее URA.RU писало, что администрации курганских районов и округов ищут военных на службу по контракту. Как говорится в объявлениях, денежное довольствие составит около 220 тысяч рублей. Контрактникам из Курганской области предлагают работать на территории России и в ЛДНР Сайт Avito

Жителям Курганской области предлагают служить по контракту с зарплатой до 400 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito. «Крупная московская фирма набирает сотрудников для работы на территории РФ и ЛДНР. Зарплата: 150 000 — 400 000 рублей и более. Условия: возможность карьерного роста, бесплатное медицинское обеспечение на весь период службы», — говорится в объявлении. Контрактникам единоразово выплатят подъемные в размере 395 тысяч рублей. Сотрудники, как пишут работодатели, могут быть гражданами любой страны и без опыта службы в армии. Ранее URA.RU писало, что администрации курганских районов и округов ищут военных на службу по контракту. Как говорится в объявлениях, денежное довольствие составит около 220 тысяч рублей.