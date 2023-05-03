03 мая 2023
02 мая 2023

Курганцам предлагают служить по контракту за 400 тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Призывной пункт. Курган, армия, призывники, отправка в армию, военная форма, призыв в армию
Служащим по контракту выплатят подъемные в размере 395 тысяч рублей Фото:

Жителям Курганской области предлагают служить по контракту с зарплатой до 400 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito.

«Крупная московская фирма набирает сотрудников для работы на территории РФ и ЛДНР. Зарплата: 150 000 — 400 000 рублей и более. Условия: возможность карьерного роста, бесплатное медицинское обеспечение на весь период службы», — говорится в объявлении.

Контрактникам единоразово выплатят подъемные в размере 395 тысяч рублей. Сотрудники, как пишут работодатели, могут быть гражданами любой страны и без опыта службы в армии.

Ранее URA.RU писало, что администрации курганских районов и округов ищут военных на службу по контракту. Как говорится в объявлениях, денежное довольствие составит около 220 тысяч рублей.

Контрактникам из Курганской области предлагают работать на территории России и в ЛДНР
Контрактникам из Курганской области предлагают работать на территории России и в ЛДНР

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Жителям Курганской области предлагают служить по контракту с зарплатой до 400 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito. «Крупная московская фирма набирает сотрудников для работы на территории РФ и ЛДНР. Зарплата: 150 000 — 400 000 рублей и более. Условия: возможность карьерного роста, бесплатное медицинское обеспечение на весь период службы», — говорится в объявлении. Контрактникам единоразово выплатят подъемные в размере 395 тысяч рублей. Сотрудники, как пишут работодатели, могут быть гражданами любой страны и без опыта службы в армии. Ранее URA.RU писало, что администрации курганских районов и округов ищут военных на службу по контракту. Как говорится в объявлениях, денежное довольствие составит около 220 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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