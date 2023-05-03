Челябинцы начали сбор грибов в лесах возле дома Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Челябинской области собрали первые грибы в новом сезоне. Фотографии урожая они выложили в соцсети.

«Поехала до ближайшего лесочка сразу с работ. Слезы грибника, но, как ни крути, сезон открыла», — написала одна из жительниц региона в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте».

Еще одна из участниц группы сообщила, что собрала семь грибов в лесу недалеко от дома. Однако в Красноармейском и Аргаяшских районах, а также Каштакском бору позже грибов она не встретила.

Ранее пресс-служба нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе сообщала, что на полянах появились первые строчки. Этот гриб еще называют «гриб-мозг» или «слоновьи уши».

Паблик «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте»