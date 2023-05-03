03 мая 2023

В челябинских лесах появились первые грибы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал, архив. Пермь, грибы, дикоросы, тундра, ягель
Челябинцы начали сбор грибов в лесах возле дома Фото:

Жители Челябинской области собрали первые грибы в новом сезоне. Фотографии урожая они выложили в соцсети.

«Поехала до ближайшего лесочка сразу с работ. Слезы грибника, но, как ни крути, сезон открыла», — написала одна из жительниц региона в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте».

Еще одна из участниц группы сообщила, что собрала семь грибов в лесу недалеко от дома. Однако в Красноармейском и Аргаяшских районах, а также Каштакском бору позже грибов она не встретила.

Ранее пресс-служба нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе сообщала, что на полянах появились первые строчки. Этот гриб еще называют «гриб-мозг» или «слоновьи уши».

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Жители Челябинской области собрали первые грибы в новом сезоне. Фотографии урожая они выложили в соцсети. «Поехала до ближайшего лесочка сразу с работ. Слезы грибника, но, как ни крути, сезон открыла», — написала одна из жительниц региона в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте». Еще одна из участниц группы сообщила, что собрала семь грибов в лесу недалеко от дома. Однако в Красноармейском и Аргаяшских районах, а также Каштакском бору позже грибов она не встретила. Ранее пресс-служба нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе сообщала, что на полянах появились первые строчки. Этот гриб еще называют «гриб-мозг» или «слоновьи уши».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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