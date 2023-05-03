В ЯНАО продают магазин одежды за 8,5 миллионов рублей. Фото

04 мая 2023 в 07:15 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске магазин мужской одежды можно купить за 8,5 миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) выставили на продажу магазин мужской одежды площадью 360 квадратных метров за восемь с половиной миллионов рублей. Магазин продается вместе с товарами, сообщается в объявлении на сайте Avito. «Магазин мужской одежды — отличный вариант для бизнеса. Площадь магазина 360 квадратных метров, более 100 позиций товаров, производства Турции и Китая остается для комфортного ведения бизнеса», — сказано в объявлении. Также клиенту останется база поставщиков и социальные сети с клиентской базой. Продавец обещает консультировать нового владельца бизнеса на начальных этапах. Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском продается цветочный магазин. Хозяин хочет выручить за предприятие восемь миллионов рублей.

В Ноябрьске (ЯНАО) выставили на продажу магазин мужской одежды площадью 360 квадратных метров за восемь с половиной миллионов рублей. Магазин продается вместе с товарами, сообщается в объявлении на сайте Avito. «Магазин мужской одежды — отличный вариант для бизнеса. Площадь магазина 360 квадратных метров, более 100 позиций товаров, производства Турции и Китая остается для комфортного ведения бизнеса», — сказано в объявлении. Также клиенту останется база поставщиков и социальные сети с клиентской базой. Продавец обещает консультировать нового владельца бизнеса на начальных этапах. Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском продается цветочный магазин. Хозяин хочет выручить за предприятие восемь миллионов рублей.