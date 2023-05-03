В Ноябрьске (ЯНАО) выставили на продажу магазин мужской одежды площадью 360 квадратных метров за восемь с половиной миллионов рублей. Магазин продается вместе с товарами, сообщается в объявлении на сайте Avito.
«Магазин мужской одежды — отличный вариант для бизнеса. Площадь магазина 360 квадратных метров, более 100 позиций товаров, производства Турции и Китая остается для комфортного ведения бизнеса», — сказано в объявлении.
Также клиенту останется база поставщиков и социальные сети с клиентской базой. Продавец обещает консультировать нового владельца бизнеса на начальных этапах.
Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском продается цветочный магазин. Хозяин хочет выручить за предприятие восемь миллионов рублей.
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