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01 мая 2023

В ЯНАО продают магазин одежды за 8,5 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске магазин мужской одежды можно купить за 8,5 миллионов рублей Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) выставили на продажу магазин мужской одежды площадью 360 квадратных метров за восемь с половиной миллионов рублей. Магазин продается вместе с товарами, сообщается в объявлении на сайте Avito.

«Магазин мужской одежды — отличный вариант для бизнеса. Площадь магазина 360 квадратных метров, более 100 позиций товаров, производства Турции и Китая остается для комфортного ведения бизнеса», — сказано в объявлении.

Также клиенту останется база поставщиков и социальные сети с клиентской базой. Продавец обещает консультировать нового владельца бизнеса на начальных этапах.

Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском продается цветочный магазин. Хозяин хочет выручить за предприятие восемь миллионов рублей.

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В Ноябрьске (ЯНАО) выставили на продажу магазин мужской одежды площадью 360 квадратных метров за восемь с половиной миллионов рублей. Магазин продается вместе с товарами, сообщается в объявлении на сайте Avito. «Магазин мужской одежды — отличный вариант для бизнеса. Площадь магазина 360 квадратных метров, более 100 позиций товаров, производства Турции и Китая остается для комфортного ведения бизнеса», — сказано в объявлении. Также клиенту останется база поставщиков и социальные сети с клиентской базой. Продавец обещает консультировать нового владельца бизнеса на начальных этапах. Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском продается цветочный магазин. Хозяин хочет выручить за предприятие восемь миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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