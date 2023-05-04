В Красноярске женщина пыталась организовать убийство своих детей

04 мая 2023 в 08:17 Размер текста - 17 +

Мать пыталась организовать убийство своих детей из-за недвижимости Фото: Илья Московец © URA.RU В Красноярске женщина пыталась заказать убийство своих двух детей, чтобы остаться единственной владелицей недвижимости. Об этом сообщает Главное управление МВД по Красноярскому краю. «Жительница краевого центра 1956 года рождения, желая остаться единственной владелицей недвижимости, заказала убийство сына и дочери», — сообщается на официальном сайте краевого МВД. Уточняется, что женщина обратилась к своему знакомому, чтобы тот нашел исполнителя. Женщина была готова заплатить 80 тысяч рублей за убийство своего сына и дочери. Далее ей сообщили, что якобы дело сделано. Женщина была задержана при передаче денег. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело.

В Красноярске женщина пыталась заказать убийство своих двух детей, чтобы остаться единственной владелицей недвижимости. Об этом сообщает Главное управление МВД по Красноярскому краю. «Жительница краевого центра 1956 года рождения, желая остаться единственной владелицей недвижимости, заказала убийство сына и дочери», — сообщается на официальном сайте краевого МВД. Уточняется, что женщина обратилась к своему знакомому, чтобы тот нашел исполнителя. Женщина была готова заплатить 80 тысяч рублей за убийство своего сына и дочери. Далее ей сообщили, что якобы дело сделано. Женщина была задержана при передаче денег. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело.