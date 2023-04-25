25 апреля 2023

Власти Пермского края вводят особый режим на период майских праздников

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
Особый противопожарный режим вводится с 30 апреля Фото:

В Пермском крае вводится особый противопожарный режим, который будет действовать на период майских праздников с 30 апреля по 10 мая. Об этом на заседании глав муниципалитетов сообщил глава регионального управления МЧС Александр Урусов. В своем докладе он привел статистику по пожарам и призвал коллег готовиться к худшему, отметив, что прогноз погоды на лето «неутешительный».

«Согласно постановлению правительства Пермского края особый противопожарный режим вводится с 30 апреля по 10 мая на всей территории края, с 27 мая по 10 июня — на территории муниципальных образований на севере региона […] Впереди майские праздники и сухое лето. Прогноз неутешительный: май — практически без осадков, июль—август — Пермский край в зоне антициклона», — отметил Урусов. Глава ведомства также добавил, что в период праздничных дней возглавит постоянно действующий опертивный штаб МЧС по реагированию на пожары.

Согласно упомянутому Урусовым постановлению, в зоне риска находятся 209 населенных пунктов. На время весенне-летнего пожароопасного периода организациям и гражданам запрещено сжигать мусор, использовать пиротехнические средства, огневые эффекты при проведении развлекательных мероприятий, а также запускать неуправляемые изделия из горючих материалов.

Нарушение противопожарных правил может привести к серьезным последствиям, добавил Урусов. В пример он привел ситуацию в Свердловской области, где по данным на 26 апреля выявлено несколько десятков пожаров. Особо опасная ситуация сложилась в поселках Сосьва и Таежный. В Сосьве менее чем за сутки по разным данным огнем уничтожено от 92 до 150 домов. Власти региона ввели особый режим из-за случившегося.

В Пермском крае в ряде территорий противопожарный режим действует с 17 апреля. Несмотря на это жители продолжают пренебрегать требованиями пожарной безопасности, из-за чего произошло несколько крупных возгораний. Так, в деревне Горки сгорело семь домовладений. Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем одной из жительниц деревни. Еще один крупный пожар произошел 25 апреля недалеко от села Трун Чернушинского округа, где загорелся склад лесозаготовителей.

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В Пермском крае вводится особый противопожарный режим, который будет действовать на период майских праздников с 30 апреля по 10 мая. Об этом на заседании глав муниципалитетов сообщил глава регионального управления МЧС Александр Урусов. В своем докладе он привел статистику по пожарам и призвал коллег готовиться к худшему, отметив, что прогноз погоды на лето «неутешительный». «Согласно постановлению правительства Пермского края особый противопожарный режим вводится с 30 апреля по 10 мая на всей территории края, с 27 мая по 10 июня — на территории муниципальных образований на севере региона […] Впереди майские праздники и сухое лето. Прогноз неутешительный: май — практически без осадков, июль—август — Пермский край в зоне антициклона», — отметил Урусов. Глава ведомства также добавил, что в период праздничных дней возглавит постоянно действующий опертивный штаб МЧС по реагированию на пожары. Согласно упомянутому Урусовым постановлению, в зоне риска находятся 209 населенных пунктов. На время весенне-летнего пожароопасного периода организациям и гражданам запрещено сжигать мусор, использовать пиротехнические средства, огневые эффекты при проведении развлекательных мероприятий, а также запускать неуправляемые изделия из горючих материалов. Нарушение противопожарных правил может привести к серьезным последствиям, добавил Урусов. В пример он привел ситуацию в Свердловской области, где по данным на 26 апреля выявлено несколько десятков пожаров. Особо опасная ситуация сложилась в поселках Сосьва и Таежный. В Сосьве менее чем за сутки по разным данным огнем уничтожено от 92 до 150 домов. Власти региона ввели особый режим из-за случившегося. В Пермском крае в ряде территорий противопожарный режим действует с 17 апреля. Несмотря на это жители продолжают пренебрегать требованиями пожарной безопасности, из-за чего произошло несколько крупных возгораний. Так, в деревне Горки сгорело семь домовладений. Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем одной из жительниц деревни. Еще один крупный пожар произошел 25 апреля недалеко от села Трун Чернушинского округа, где загорелся склад лесозаготовителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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