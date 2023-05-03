В Пермском крае ищут туриста, пропавшего во время сплава

04 мая 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Мужчина пропал неподалеку от поселка Пашия во время сплава по реке Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Горнозаводском округе Пермского края ищут пропавшего туриста Ивана Замерова. Байдарка, в которой находился житель Краснокамска, перевернулась на реке Вижай, пишут СМИ. «Иван Замеров пропал во время сплава по реке Вижай 29 апреля. Примерно в трех километрах от поселка Сараны байдарка, в которой находился путешественник, перевернулась. Пропавший был одет в синий анорак, синие рабочие штаны со светоотражающими полосками и болотники грязно-зеленого цвета», — пишет «Коммерсант-Прикамье со ссылкой на супругу мужчины. Супруга пропавшего также попросила туристов, которые собираются на Вижай, по возможности, внимательно осматривать местность, где находился ее муж, особенно вдоль железнодорожного моста ниже поселка Сараны. Информацию о местонахождении Замерова необходимо сообщить в МЧС или по номеру 112. URA.RU также рассказывало, что в Пермском крае на реке Вижай из-за подъема воды существует опасность прохождения некоторых участках. Так, региональное минприроды рекомендует туристам повременить со сплавом в районе поселка Пашия на участке территории Пашийского металлургическо-цементного завода.

В Горнозаводском округе Пермского края ищут пропавшего туриста Ивана Замерова. Байдарка, в которой находился житель Краснокамска, перевернулась на реке Вижай, пишут СМИ. «Иван Замеров пропал во время сплава по реке Вижай 29 апреля. Примерно в трех километрах от поселка Сараны байдарка, в которой находился путешественник, перевернулась. Пропавший был одет в синий анорак, синие рабочие штаны со светоотражающими полосками и болотники грязно-зеленого цвета», — пишет «Коммерсант-Прикамье со ссылкой на супругу мужчины. Супруга пропавшего также попросила туристов, которые собираются на Вижай, по возможности, внимательно осматривать местность, где находился ее муж, особенно вдоль железнодорожного моста ниже поселка Сараны. Информацию о местонахождении Замерова необходимо сообщить в МЧС или по номеру 112. URA.RU также рассказывало, что в Пермском крае на реке Вижай из-за подъема воды существует опасность прохождения некоторых участках. Так, региональное минприроды рекомендует туристам повременить со сплавом в районе поселка Пашия на участке территории Пашийского металлургическо-цементного завода.