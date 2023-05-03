03 мая 2023

Курганцев на майских выходных ждет аномальная жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха в регионе приблизится к +30 градусам Фото:

В Курганской области с 4 по 8 мая ожидается аномально жаркая погода. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«С 4 по 8 мая по Курганской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более», — указано на сайте. По данным синоптиков, температура воздуха в регионе 5 и 6 мая может подняться до +27 градусов. На более поздние даты на момент публикации новости на сайте не было размещено прогноза погоды.

На сайте синоптика-любителя Ильи Винштейна указано, что 6 мая температура воздуха в Кургане может подняться до +27 градусов, 7 мая — до +29 градусов. При этом 8 мая, по его данным, максимальная температура воздуха в городе составит +21 градус.

Ранее сообщалось, что с 3 по 5 мая синоптики прогнозировали высокую пожарную опасность в регионе. В регионе сохранился четвертый класс горимости леса.

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В Курганской области с 4 по 8 мая ожидается аномально жаркая погода. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «С 4 по 8 мая по Курганской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более», — указано на сайте. По данным синоптиков, температура воздуха в регионе 5 и 6 мая может подняться до +27 градусов. На более поздние даты на момент публикации новости на сайте не было размещено прогноза погоды. На сайте синоптика-любителя Ильи Винштейна указано, что 6 мая температура воздуха в Кургане может подняться до +27 градусов, 7 мая — до +29 градусов. При этом 8 мая, по его данным, максимальная температура воздуха в городе составит +21 градус. Ранее сообщалось, что с 3 по 5 мая синоптики прогнозировали высокую пожарную опасность в регионе. В регионе сохранился четвертый класс горимости леса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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