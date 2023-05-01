01 мая 2023
30 апреля 2023

Синоптики предупредили курганцев об опасной погоде

В Курганской области прогнозируют высокую пожарную опасность
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Чистопрудном. Курган, мчс, пожар, огонь, лесные пожары, дым, чистопрудное
С 3 по 5 мая в Курганской области сохранится четвертый класс горимости леса Фото:

В Курганской области в ближайшие дни синоптики прогнозируют высокую пожарную опасность. По данным синоптиков, в регионе сохранится четвертый класс горимости леса. Об этом говорится на сайте курганского ЦГМС.

«С 3 по 5 мая в юго-западных районах Курганской области сохранится высокая пожарная опасность. Ожидается четвертый класс горимости леса», — указано на сайте местного гидрометцентра. Подобное предупреждение опубликовано также на официальном сайте ГУ МЧС России по Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что подобная погода в регионе была в майские праздники. Накануне в Курганской области пожарные защищали от огня села в трех муниципальных округах. В тушении ландшафтных и лесных пожаров вблизи населенных пунктов участвовали авиация МЧС России и пожарно-спасательные подразделения.

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В Курганской области в ближайшие дни синоптики прогнозируют высокую пожарную опасность. По данным синоптиков, в регионе сохранится четвертый класс горимости леса. Об этом говорится на сайте курганского ЦГМС. «С 3 по 5 мая в юго-западных районах Курганской области сохранится высокая пожарная опасность. Ожидается четвертый класс горимости леса», — указано на сайте местного гидрометцентра. Подобное предупреждение опубликовано также на официальном сайте ГУ МЧС России по Курганской области. Ранее URA.RU писало, что подобная погода в регионе была в майские праздники. Накануне в Курганской области пожарные защищали от огня села в трех муниципальных округах. В тушении ландшафтных и лесных пожаров вблизи населенных пунктов участвовали авиация МЧС России и пожарно-спасательные подразделения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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