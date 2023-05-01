Синоптики предупредили курганцев об опасной погоде

В Курганской области прогнозируют высокую пожарную опасность

02 мая 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

С 3 по 5 мая в Курганской области сохранится четвертый класс горимости леса Фото: Екатерина Сычкова В Курганской области в ближайшие дни синоптики прогнозируют высокую пожарную опасность. По данным синоптиков, в регионе сохранится четвертый класс горимости леса. Об этом говорится на сайте курганского ЦГМС. «С 3 по 5 мая в юго-западных районах Курганской области сохранится высокая пожарная опасность. Ожидается четвертый класс горимости леса», — указано на сайте местного гидрометцентра. Подобное предупреждение опубликовано также на официальном сайте ГУ МЧС России по Курганской области. Ранее URA.RU писало, что подобная погода в регионе была в майские праздники. Накануне в Курганской области пожарные защищали от огня села в трех муниципальных округах. В тушении ландшафтных и лесных пожаров вблизи населенных пунктов участвовали авиация МЧС России и пожарно-спасательные подразделения.

В Курганской области в ближайшие дни синоптики прогнозируют высокую пожарную опасность. По данным синоптиков, в регионе сохранится четвертый класс горимости леса. Об этом говорится на сайте курганского ЦГМС. «С 3 по 5 мая в юго-западных районах Курганской области сохранится высокая пожарная опасность. Ожидается четвертый класс горимости леса», — указано на сайте местного гидрометцентра. Подобное предупреждение опубликовано также на официальном сайте ГУ МЧС России по Курганской области. Ранее URA.RU писало, что подобная погода в регионе была в майские праздники. Накануне в Курганской области пожарные защищали от огня села в трех муниципальных округах. В тушении ландшафтных и лесных пожаров вблизи населенных пунктов участвовали авиация МЧС России и пожарно-спасательные подразделения.