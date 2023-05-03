В Свердловской области ввели особый режим ЧС

04 мая 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

В Свердловской области за сутки ликвидировали 18 пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали 18 пожаров общей площадью 904 гектар. На фоне чего в регионе ввели особый противопожарный режим, в частности в Сосьвинском городском округе введен режим ЧС. Об этом рассказали пресс-службе «Авиалесоохрана». «3 мая 2023 года потушены 16 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 839 гектар. Также устранены один пожар на землях обороны и безопасности площадью 55 гектар и возгорание в населенных пунктах региона площадью в 10 гектар», — сказано в сообщении. В Свердловской области введен особый противопожарный режим, также это затронуло еще 51 субъект России. В Сосьве ввели режим ЧС. За прошедшие сутки на помощь в контроле над лесопожарной обстановкой в Свердловской области привлечено 52 спасателя. В тушении задействованы сотни единиц техники. Ранее URA.RU писало, что спасателям удалось локализовать распространявшийся сильный пожар в районе коллективного сада №17 в Верхней Салде. В населенном пункте проводятся работы по проливке оставшихся очагов возгорания.

За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали 18 пожаров общей площадью 904 гектар. На фоне чего в регионе ввели особый противопожарный режим, в частности в Сосьвинском городском округе введен режим ЧС. Об этом рассказали пресс-службе «Авиалесоохрана». «3 мая 2023 года потушены 16 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 839 гектар. Также устранены один пожар на землях обороны и безопасности площадью 55 гектар и возгорание в населенных пунктах региона площадью в 10 гектар», — сказано в сообщении. В Свердловской области введен особый противопожарный режим, также это затронуло еще 51 субъект России. В Сосьве ввели режим ЧС. За прошедшие сутки на помощь в контроле над лесопожарной обстановкой в Свердловской области привлечено 52 спасателя. В тушении задействованы сотни единиц техники. Ранее URA.RU писало, что спасателям удалось локализовать распространявшийся сильный пожар в районе коллективного сада №17 в Верхней Салде. В населенном пункте проводятся работы по проливке оставшихся очагов возгорания.