03 мая 2023
02 мая 2023

В ЯНАО браконьер попался на незаконной ловле рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямалец выловил без законного разрешения 73 экземпляра рыбы Чир Фото:

Житель ЯНАО незаконно выловил 73 хвоста рыбы. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, мужчина таким образом причинил ущерб государству более чем на полмиллиона рублей.

«По версии дознания, в марте 2023 года обвиняемый, находясь в акватории реки Обь в 70 км от поселка Новый Порт ЯНАО, при помощи пешни, лопаты и сети выловил без законного разрешения 73 экземпляра рыбы Чир. Своими преступными действиями мужчина причинил водным биологическим ресурсам ущерб на сумму более 530 тысяч рублей», — уточнили в правоохранительном ведомстве.

Чтобы компенсировать причиненный ущерб государству обвиняемый должен будет возместить эти деньги. Правоохранители отправили дело на рассмотрение в мировой суд.

Ранее житель Салехарда незаконно выловил 86 особей рыб. Тогда ямалец нанес ущерб на 313 тысяч рублей.

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Житель ЯНАО незаконно выловил 73 хвоста рыбы. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, мужчина таким образом причинил ущерб государству более чем на полмиллиона рублей. «По версии дознания, в марте 2023 года обвиняемый, находясь в акватории реки Обь в 70 км от поселка Новый Порт ЯНАО, при помощи пешни, лопаты и сети выловил без законного разрешения 73 экземпляра рыбы Чир. Своими преступными действиями мужчина причинил водным биологическим ресурсам ущерб на сумму более 530 тысяч рублей», — уточнили в правоохранительном ведомстве. Чтобы компенсировать причиненный ущерб государству обвиняемый должен будет возместить эти деньги. Правоохранители отправили дело на рассмотрение в мировой суд. Ранее житель Салехарда незаконно выловил 86 особей рыб. Тогда ямалец нанес ущерб на 313 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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