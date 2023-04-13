В курганском суде заслушали последнее слово обвиняемого авторитета

В Кургане суд заслушал последнее слово подсудимого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на суде по делу Евгения Петрова, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, заслушали последнее слово обвиняемого. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из зала суда.

«Ваша честь, я преступлений не совершал. Я надеюсь на вашу мудрость и справедливое решение», — сказал подсудимый. Добавлять еще что-либо к сказанному Петров не стал.

Сразу после речи Петрова было объявлено, что суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения. Приговор огласят 4 мая.

Петрова обвиняют в том, что он был назначен положенцем в Курганской области и с 2003 года контролировал местное преступное сообщество. Также ему инкриминировали вымогательство в отношении местного предпринимателя, которого Петров якобы заставлял сдавать часть выручки в местный дом малютки.

Ранее URA.RU сообщало, что сторона обвинения попросила 10 лет колонии для подсудимого. Также прокуратура настаивает на штрафе в размере одного миллиона рублей.