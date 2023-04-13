13 апреля 2023

В курганском суде заслушали последнее слово обвиняемого авторитета

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, зал суда, судебное заседание, суд, триколор, флаг россии, герб россии, кресло судьи
В Кургане суд заслушал последнее слово подсудимого Фото:

В Кургане на суде по делу Евгения Петрова, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, заслушали последнее слово обвиняемого. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из зала суда.

«Ваша честь, я преступлений не совершал. Я надеюсь на вашу мудрость и справедливое решение», — сказал подсудимый. Добавлять еще что-либо к сказанному Петров не стал.

Сразу после речи Петрова было объявлено, что суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения. Приговор огласят 4 мая.

Петрова обвиняют в том, что он был назначен положенцем в Курганской области и с 2003 года контролировал местное преступное сообщество. Также ему инкриминировали вымогательство в отношении местного предпринимателя, которого Петров якобы заставлял сдавать часть выручки в местный дом малютки.

Ранее URA.RU сообщало, что сторона обвинения попросила 10 лет колонии для подсудимого. Также прокуратура настаивает на штрафе в размере одного миллиона рублей.

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В Кургане на суде по делу Евгения Петрова, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, заслушали последнее слово обвиняемого. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из зала суда. «Ваша честь, я преступлений не совершал. Я надеюсь на вашу мудрость и справедливое решение», — сказал подсудимый. Добавлять еще что-либо к сказанному Петров не стал. Сразу после речи Петрова было объявлено, что суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения. Приговор огласят 4 мая. Петрова обвиняют в том, что он был назначен положенцем в Курганской области и с 2003 года контролировал местное преступное сообщество. Также ему инкриминировали вымогательство в отношении местного предпринимателя, которого Петров якобы заставлял сдавать часть выручки в местный дом малютки. Ранее URA.RU сообщало, что сторона обвинения попросила 10 лет колонии для подсудимого. Также прокуратура настаивает на штрафе в размере одного миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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