«Курганмашзавод» в Волгограде стал ремонтировать в два раза больше боевых машин

Курганский военный завод увеличил выпуск отремонтированных боевых машин Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Филиал оборонного предприятия «Курганмашзавод» в Волгограде стали ремонтировать в два раза больше боевых машин для десанта. Об этом сообщается в официальном telegram-канале завода.

«В два раза выросли объемы производства на волгоградской площадке ПАО „Курганмашзавод“, специализирующейся на капитальном ремонте БМД-2 и БТР-Д. В мае состоится очередная отгрузка отремонтированных боевых машин», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил новую партию БМП-3 на фронт. По словам представителя Ростеха, оборонное предприятие за первый квартал 2023 года поставил боевых машин столько же, сколько за весь 2019 год. Также сообщалось, что КМЗ начнет выпускать истребители танков. Между Минобороны РФ и оборонным заводом уже подписаны контракты.