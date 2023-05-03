03 мая 2023

«Курганмашзавод» отправил новую партию БМП на фронт. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
КМЗ отгрузил новую партию БМП-3 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский машиностроительный завод (КМЗ) отправил новую партию БМП-3 в российские войска в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщается в telegram-канале Ростеха.

«Предприятия Ростеха вышли на впечатляющие темпы производства вооружений и военной техники. За первый квартал текущего года „Курганмашзавод“ поставил БМП столько же, сколько за весь 2019 год. КМЗ отгружает боевые машины пехоты практически ежемесячно, объемы поставок растут. Чтобы обеспечить бесперебойный производственный процесс, организованы опережающие поставки металла, узлов и компонентов контрагентами», — сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Ранее URA.RU писало, что курганский военный завод создал защиту для БМП-3 в зоне СВО. Также сообщалось, что «Курганмашзавод» начнет производить истребители танков. С Минобороны РФ уже заключены контракты на выпуск противотанковых пушек 2С25М и бронетранспортеров БТ-3Ф.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский машиностроительный завод (КМЗ) отправил новую партию БМП-3 в российские войска в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщается в telegram-канале Ростеха. «Предприятия Ростеха вышли на впечатляющие темпы производства вооружений и военной техники. За первый квартал текущего года „Курганмашзавод“ поставил БМП столько же, сколько за весь 2019 год. КМЗ отгружает боевые машины пехоты практически ежемесячно, объемы поставок растут. Чтобы обеспечить бесперебойный производственный процесс, организованы опережающие поставки металла, узлов и компонентов контрагентами», — сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев. Ранее URA.RU писало, что курганский военный завод создал защиту для БМП-3 в зоне СВО. Также сообщалось, что «Курганмашзавод» начнет производить истребители танков. С Минобороны РФ уже заключены контракты на выпуск противотанковых пушек 2С25М и бронетранспортеров БТ-3Ф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...