КМЗ отгрузил новую партию БМП-3 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский машиностроительный завод (КМЗ) отправил новую партию БМП-3 в российские войска в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщается в telegram-канале Ростеха.

«Предприятия Ростеха вышли на впечатляющие темпы производства вооружений и военной техники. За первый квартал текущего года „Курганмашзавод“ поставил БМП столько же, сколько за весь 2019 год. КМЗ отгружает боевые машины пехоты практически ежемесячно, объемы поставок растут. Чтобы обеспечить бесперебойный производственный процесс, организованы опережающие поставки металла, узлов и компонентов контрагентами», — сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Ранее URA.RU писало, что курганский военный завод создал защиту для БМП-3 в зоне СВО. Также сообщалось, что «Курганмашзавод» начнет производить истребители танков. С Минобороны РФ уже заключены контракты на выпуск противотанковых пушек 2С25М и бронетранспортеров БТ-3Ф.