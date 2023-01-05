Предприятие курганского депутата готовит на праздник концерт группы «Черный кофе»

06 января 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

В Частоозерье готовятся к празднику Крещения 18 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприятие депутата Курганской областной думы Дмитрия Ильтякова «Велес» начало подготовку к празднику Крещения Господня. В программе празднования — концерт рок-группы «Черный кофе» и выступление мужского вокального ансамбля Doros, сообщает пресс-служба компании. «18 января в Частоозерье состоится традиционный праздник Крещения. В программе: 17:00 — концерт группы „Черный Кофе“ (кинотеатр „Есенин“), 20:00 — выступление коллектива Doros (Храм Рождества Христова), 23:50 — крестный ход и освещение купели, 00:00 — крещенские купания», — говорится в сообщении telegram-канала «Велес». Праздник Крещения в Частоозерье традиционно отмечает депутат Госдумы Александр Ильтяков. Он, кстати, нередко выступает организатором массовых мероприятий в Частоозерье. Так, в июне 2022 года URA.RU писало, что в селе Частоозерье Курганской области пройдет языческий фестиваль «Купала», на котором выступит рок-группа «Кипелов» и покажут шоу с русалками. Мероприятие вызвало критику со стороны издания «Царьград», где фестиваль «Купала» назвали мракобесием, а организаторов — неоязычниками. В ответ на это Александр Ильтяков заявил, что мероприятие проводит на деньги предприятия, и главная цель праздника — показать культуру русского народа. Депутат Госдумы Александр Ильтяков на празднике Крещения Господня в 2022 году фото: Агрохолдинг «Велес» Мужской вокальный ансамбль Doros в Частоозерье фото: Агрохолдинг «Велес»

Предприятие депутата Курганской областной думы Дмитрия Ильтякова «Велес» начало подготовку к празднику Крещения Господня. В программе празднования — концерт рок-группы «Черный кофе» и выступление мужского вокального ансамбля Doros, сообщает пресс-служба компании. «18 января в Частоозерье состоится традиционный праздник Крещения. В программе: 17:00 — концерт группы „Черный Кофе“ (кинотеатр „Есенин“), 20:00 — выступление коллектива Doros (Храм Рождества Христова), 23:50 — крестный ход и освещение купели, 00:00 — крещенские купания», — говорится в сообщении telegram-канала «Велес». Праздник Крещения в Частоозерье традиционно отмечает депутат Госдумы Александр Ильтяков. Он, кстати, нередко выступает организатором массовых мероприятий в Частоозерье. Так, в июне 2022 года URA.RU писало, что в селе Частоозерье Курганской области пройдет языческий фестиваль «Купала», на котором выступит рок-группа «Кипелов» и покажут шоу с русалками. Мероприятие вызвало критику со стороны издания «Царьград», где фестиваль «Купала» назвали мракобесием, а организаторов — неоязычниками. В ответ на это Александр Ильтяков заявил, что мероприятие проводит на деньги предприятия, и главная цель праздника — показать культуру русского народа.