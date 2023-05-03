03 мая 2023

Жителям ХМАО грозит уголовное наказание за сбор краснокнижных растений и грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа ХМАО. Сургут, лес, дикоросы, пенек, гриб, природа, пейзаж
За уничтожение, сбор и оборот ценных представителей флоры жителям ХМАО грозит срок Фото:

Жители ХМАО могут получить срок за сбор растений и грибов, которые внесены в Красную книгу. Природнадзор Югры на официальном сайте уточнил, что уголовное наказание грозит за умышленное уничтожение редких экземпляров растительного мира, а непреднамеренное их повреждение является административным правонарушением.

«В апреле 2023 года подписан закон „О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ“, согласно которому введена уголовная ответственность за умышленное уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами. Административная ответственность будет наступать за причинение вреда охраняемым животным и растениям, если эти действия не являются умышленными», — сообщает природнадзор ХМАО.

В округе встречается несколько видов охраняемых растений и грибов, которые используют в народной медицине: родиола розовая, башмачок настоящий, саркосома шаровидная, ганодерма блестящая и другие. Мокруха желтоножковая и спарассис курчавый считаются съедобными грибами, но после вступления в силу нового закона собирать их строго запрещено.

Ранее URA.RU писало, что жителя Нефтеюганска (ХМАО) осудили за вылов краснокнижной рыбы. Он нанес ущерб природе в размере более 540 тысяч рублей.

Спарассис курчавый
Спарассис курчавый
Фото:
Мокруха желтоножковая
Мокруха желтоножковая
Фото:
Башмачок настоящий
Башмачок настоящий
Фото:
Родиола розовая
Родиола розовая
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители ХМАО могут получить срок за сбор растений и грибов, которые внесены в Красную книгу. Природнадзор Югры на официальном сайте уточнил, что уголовное наказание грозит за умышленное уничтожение редких экземпляров растительного мира, а непреднамеренное их повреждение является административным правонарушением. «В апреле 2023 года подписан закон „О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ“, согласно которому введена уголовная ответственность за умышленное уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами. Административная ответственность будет наступать за причинение вреда охраняемым животным и растениям, если эти действия не являются умышленными», — сообщает природнадзор ХМАО. В округе встречается несколько видов охраняемых растений и грибов, которые используют в народной медицине: родиола розовая, башмачок настоящий, саркосома шаровидная, ганодерма блестящая и другие. Мокруха желтоножковая и спарассис курчавый считаются съедобными грибами, но после вступления в силу нового закона собирать их строго запрещено. Ранее URA.RU писало, что жителя Нефтеюганска (ХМАО) осудили за вылов краснокнижной рыбы. Он нанес ущерб природе в размере более 540 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...