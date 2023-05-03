За уничтожение, сбор и оборот ценных представителей флоры жителям ХМАО грозит срок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители ХМАО могут получить срок за сбор растений и грибов, которые внесены в Красную книгу. Природнадзор Югры на официальном сайте уточнил, что уголовное наказание грозит за умышленное уничтожение редких экземпляров растительного мира, а непреднамеренное их повреждение является административным правонарушением.

«В апреле 2023 года подписан закон „О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ“, согласно которому введена уголовная ответственность за умышленное уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами. Административная ответственность будет наступать за причинение вреда охраняемым животным и растениям, если эти действия не являются умышленными», — сообщает природнадзор ХМАО.

В округе встречается несколько видов охраняемых растений и грибов, которые используют в народной медицине: родиола розовая, башмачок настоящий, саркосома шаровидная, ганодерма блестящая и другие. Мокруха желтоножковая и спарассис курчавый считаются съедобными грибами, но после вступления в силу нового закона собирать их строго запрещено.

Ранее URA.RU писало, что жителя Нефтеюганска (ХМАО) осудили за вылов краснокнижной рыбы. Он нанес ущерб природе в размере более 540 тысяч рублей.

Спарассис курчавый Фото: сайт Природнадзора ХМАО

Мокруха желтоножковая Фото: сайт Природнадзора ХМАО

Башмачок настоящий Фото: сайт Природнадзора ХМАО

Родиола розовая Фото: сайт Природнадзора ХМАО