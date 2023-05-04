Мэрия Челябинска разрешила строить крупный офисный центр на берегу реки. Фото

Строительство офисного центра «Транснефть-Урал» пройдет в три этапа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска одобрили строительство офисного центра акционерного общества «Транснефть-Урал» на берегу реки Миасс в Калининском районе. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории в границах ул. Университетской Набережной, улицы Косарева, береговой линии реки Миасс, улицы Северо-Крымской в Калининском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в постановлении.

Согласно пояснительной записке, на берегу реки Миасс на месте ныне существующей автостоянки недалеко от ЖК «Манхэттен» будет построено 4-5 этажное офисное здание со встроенной автостоянкой на 40 машиномест. Площадь застройки составит по предварительным подсчетам 1600-1900 квадратных метров. Общая площадь по проекту будет варьироваться от 6 400 до 7 600 квадратных метров.

Проектом предусмотрено изменение красных линий в границах проекта. Будут отменены линии вдоль реки Миасс и установлены новые — по границе береговой линии реки Миасс. Строительство пройдет в три этапа. Сначала будет построено офисное здание, затем пройдет строительство инженерных коммуникаций. Третьим этапом станет благоустройство территории. Согласно пояснительной записке, очередность проектирования и строительства будет зависеть от финансирования.

Ранее челябинцы не одобрили строительство офисного центра акционерного общества «Транснефть-Урал» на берегу реки Миасс в Калининском районе Челябинска, помешать застройке пришли несколько десятков человек. Публичные слушания по данному вопросу прошли в Доме Архитектора 23 марта.

На берегу реки Миасс будет построено 4-5 этажное офисное здание со встроенной автостоянкой на 40 машиномест Скрин: сайт администрации г. Челябинск

Здание планируется построить на месте ныне существующей автостоянки Фото: соц.сети ВК