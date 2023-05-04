Мэрия Челябинска разрешила строить крупный офисный центр на берегу реки. Фото

Мэрия Челябинска разрешила строить крупный офисный центр на берегу реки. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объекты строительства и благоустройства к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск, ремонт, река миасс , плавучий экскаватор, драга
Строительство офисного центра «Транснефть-Урал» пройдет в три этапа Фото:

Власти Челябинска одобрили строительство офисного центра акционерного общества «Транснефть-Урал» на берегу реки Миасс в Калининском районе. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории в границах ул. Университетской Набережной, улицы Косарева, береговой линии реки Миасс, улицы Северо-Крымской в Калининском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в постановлении.

Согласно пояснительной записке, на берегу реки Миасс на месте ныне существующей автостоянки недалеко от ЖК «Манхэттен» будет построено 4-5 этажное офисное здание со встроенной автостоянкой на 40 машиномест. Площадь застройки составит по предварительным подсчетам 1600-1900 квадратных метров. Общая площадь по проекту будет варьироваться от 6 400 до 7 600 квадратных метров.

Проектом предусмотрено изменение красных линий в границах проекта. Будут отменены линии вдоль реки Миасс и установлены новые — по границе береговой линии реки Миасс. Строительство пройдет в три этапа. Сначала будет построено офисное здание, затем пройдет строительство инженерных коммуникаций. Третьим этапом станет благоустройство территории. Согласно пояснительной записке, очередность проектирования и строительства будет зависеть от финансирования.

Ранее челябинцы не одобрили строительство офисного центра акционерного общества «Транснефть-Урал» на берегу реки Миасс в Калининском районе Челябинска, помешать застройке пришли несколько десятков человек. Публичные слушания по данному вопросу прошли в Доме Архитектора 23 марта.

На берегу реки Миасс будет построено 4-5 этажное офисное здание со встроенной автостоянкой на 40 машиномест
На берегу реки Миасс будет построено 4-5 этажное офисное здание со встроенной автостоянкой на 40 машиномест
Здание планируется построить на месте ныне существующей автостоянки
Здание планируется построить на месте ныне существующей автостоянки
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Челябинска одобрили строительство офисного центра акционерного общества «Транснефть-Урал» на берегу реки Миасс в Калининском районе. Информация об этом размещена на сайте мэрии. «Утвердить документацию по планировке территории в границах ул. Университетской Набережной, улицы Косарева, береговой линии реки Миасс, улицы Северо-Крымской в Калининском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в постановлении. Согласно пояснительной записке, на берегу реки Миасс на месте ныне существующей автостоянки недалеко от ЖК «Манхэттен» будет построено 4-5 этажное офисное здание со встроенной автостоянкой на 40 машиномест. Площадь застройки составит по предварительным подсчетам 1600-1900 квадратных метров. Общая площадь по проекту будет варьироваться от 6 400 до 7 600 квадратных метров. Проектом предусмотрено изменение красных линий в границах проекта. Будут отменены линии вдоль реки Миасс и установлены новые — по границе береговой линии реки Миасс. Строительство пройдет в три этапа. Сначала будет построено офисное здание, затем пройдет строительство инженерных коммуникаций. Третьим этапом станет благоустройство территории. Согласно пояснительной записке, очередность проектирования и строительства будет зависеть от финансирования. Ранее челябинцы не одобрили строительство офисного центра акционерного общества «Транснефть-Урал» на берегу реки Миасс в Калининском районе Челябинска, помешать застройке пришли несколько десятков человек. Публичные слушания по данному вопросу прошли в Доме Архитектора 23 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...