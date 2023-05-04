Песков поделился, как Россия ответит на теракт в Кремле

Песков: Россия предпримет взвешенные шаги в ответ на украинскую атаку на Кремль
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
Россия готова принимать самые различные меры, пояснил Дмитрий Песков Фото:
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Россия готова принимать самые различные меры в ответ на украинскую атаку на Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Самые различные варианты. Речь может идти только о продуманных взвешенных шагах, соответствующим интересам России», — пояснил Дмитрий Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он уточнил, что пока детали предстоящих ответных шагов он разглашать не будет.

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Россия готова принимать самые различные меры в ответ на украинскую атаку на Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Самые различные варианты. Речь может идти только о продуманных взвешенных шагах, соответствующим интересам России», — пояснил Дмитрий Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он уточнил, что пока детали предстоящих ответных шагов он разглашать не будет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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