Песков поделился, как Россия ответит на теракт в Кремле

Россия готова принимать самые различные меры, пояснил Дмитрий Песков
новость из сюжетаУкраина попыталась совершить покушение на Путина
Россия готова принимать самые различные меры в ответ на украинскую атаку на Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Самые различные варианты. Речь может идти только о продуманных взвешенных шагах, соответствующим интересам России», — пояснил Дмитрий Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он уточнил, что пока детали предстоящих ответных шагов он разглашать не будет.
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