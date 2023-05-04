Песков: Кремлю неизвестны детали мирного плана Ватикана

Кремлю неизвестны детали мирного плана Ватикана по Украине. Но то, что Папа Римский Франциск думает о том, как завершить российско-украинский конфликт, несомненно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Мы знаем, что понтифик постоянно думает о мире. И мы знаем, что понтифик думает о том, как можно завершить этот конфликт. Но нам неизвестны детальные планы, которые предлагались бы со стороны Ватикана в этом контексте», — пояснил Песков.
Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что Россия, как и Украина, в курсе мирной инициативы Ватикана. Ранее Папа Римский Франциск говорил о том, что «мирная миссия» идет по Украине, и она обязательно должна дойти и до России.
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