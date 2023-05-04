Песков: Кремлю неизвестны детали мирного плана Ватикана

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
В Кремле не знакомы с деталями мирного плана Ватикана, сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Кремлю неизвестны детали мирного плана Ватикана по Украине. Но то, что Папа Римский Франциск думает о том, как завершить российско-украинский конфликт, несомненно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы знаем, что понтифик постоянно думает о мире. И мы знаем, что понтифик думает о том, как можно завершить этот конфликт. Но нам неизвестны детальные планы, которые предлагались бы со стороны Ватикана в этом контексте», — пояснил Песков.

Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что Россия, как и Украина, в курсе мирной инициативы Ватикана. Ранее Папа Римский Франциск говорил о том, что «мирная миссия» идет по Украине, и она обязательно должна дойти и до России.

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Кремлю неизвестны детали мирного плана Ватикана по Украине. Но то, что Папа Римский Франциск думает о том, как завершить российско-украинский конфликт, несомненно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы знаем, что понтифик постоянно думает о мире. И мы знаем, что понтифик думает о том, как можно завершить этот конфликт. Но нам неизвестны детальные планы, которые предлагались бы со стороны Ватикана в этом контексте», — пояснил Песков. Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что Россия, как и Украина, в курсе мирной инициативы Ватикана. Ранее Папа Римский Франциск говорил о том, что «мирная миссия» идет по Украине, и она обязательно должна дойти и до России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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