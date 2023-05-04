Песков: решение об атаке Кремля беспилотниками принял Вашингтон

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков высказался о роли США в теракте у Кремля Фото:
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Решение об атаке беспилотникам на Кремль было принято Вашингтоном, а Киев лишь совершил теракт. Об этом сообщил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, за атакой [на Кремль] стоит Вашингтон», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что подобные решения диктуются Киеву из Вашингтона. По словам Пескова, Кремлю «об этом хорошо известно».

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Решение об атаке беспилотникам на Кремль было принято Вашингтоном, а Киев лишь совершил теракт. Об этом сообщил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, за атакой [на Кремль] стоит Вашингтон», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что подобные решения диктуются Киеву из Вашингтона. По словам Пескова, Кремлю «об этом хорошо известно».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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