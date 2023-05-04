Песков: решение об атаке Кремля беспилотниками принял Вашингтон

Дмитрий Песков высказался о роли США в теракте у Кремля
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Решение об атаке беспилотникам на Кремль было принято Вашингтоном, а Киев лишь совершил теракт. Об этом сообщил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, за атакой [на Кремль] стоит Вашингтон», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что подобные решения диктуются Киеву из Вашингтона. По словам Пескова, Кремлю «об этом хорошо известно».
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