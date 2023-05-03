Депутат Осинского городского округа Пермского края, известный по сериалу «Реальные пацаны» актер Армен Бежанян купил для бойцов спецоперации автомобиль. Фото с УАЗом-«буханкой» он разместил в соцсетях, отметив, что машина пригодится на передовой для доставки продуктов и эвакуации раненых.
«Наши земляки на фронте, я не могу остаться в стороне. Приобрел для осинских парней в зоне СВО гражданский автомобиль для доставки продуктов, топлива, эвакуации раненых», — пишет Бежанян.
Спецоперация РФ на Украине идет с февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирных жителей Донбасса. По всей стране люди собирают помощь бойцам СВО. Организаторы гуманитарного конвоя «Ратибор» рассказывали URA.RU, что движет волонтерами, и как устроена доставка посылок на фронт.
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