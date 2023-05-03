Пермский депутат и звезда «Реальных пацанов» купил бойцам СВО автомобиль. Фото

04 мая 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Армен Бежанян поддержал спецоперацию новым УАЗом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Осинского городского округа Пермского края, известный по сериалу «Реальные пацаны» актер Армен Бежанян купил для бойцов спецоперации автомобиль. Фото с УАЗом-«буханкой» он разместил в соцсетях, отметив, что машина пригодится на передовой для доставки продуктов и эвакуации раненых. «Наши земляки на фронте, я не могу остаться в стороне. Приобрел для осинских парней в зоне СВО гражданский автомобиль для доставки продуктов, топлива, эвакуации раненых», — пишет Бежанян. Спецоперация РФ на Украине идет с февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирных жителей Донбасса. По всей стране люди собирают помощь бойцам СВО. Организаторы гуманитарного конвоя «Ратибор» рассказывали URA.RU, что движет волонтерами, и как устроена доставка посылок на фронт. Армен Бежанян передает УАЗ на фронт Армен Бежанян в ВК

Депутат Осинского городского округа Пермского края, известный по сериалу «Реальные пацаны» актер Армен Бежанян купил для бойцов спецоперации автомобиль. Фото с УАЗом-«буханкой» он разместил в соцсетях, отметив, что машина пригодится на передовой для доставки продуктов и эвакуации раненых. «Наши земляки на фронте, я не могу остаться в стороне. Приобрел для осинских парней в зоне СВО гражданский автомобиль для доставки продуктов, топлива, эвакуации раненых», — пишет Бежанян. Спецоперация РФ на Украине идет с февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирных жителей Донбасса. По всей стране люди собирают помощь бойцам СВО. Организаторы гуманитарного конвоя «Ратибор» рассказывали URA.RU, что движет волонтерами, и как устроена доставка посылок на фронт.