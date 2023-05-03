03 мая 2023

Пермский депутат и звезда «Реальных пацанов» купил бойцам СВО автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армен Бежанян. Актер из сериала «Реальные пацаны». Пермь, бежанян армен
Армен Бежанян поддержал спецоперацию новым УАЗом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Осинского городского округа Пермского края, известный по сериалу «Реальные пацаны» актер Армен Бежанян купил для бойцов спецоперации автомобиль. Фото с УАЗом-«буханкой» он разместил в соцсетях, отметив, что машина пригодится на передовой для доставки продуктов и эвакуации раненых.

«Наши земляки на фронте, я не могу остаться в стороне. Приобрел для осинских парней в зоне СВО гражданский автомобиль для доставки продуктов, топлива, эвакуации раненых», — пишет Бежанян.

Спецоперация РФ на Украине идет с февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирных жителей Донбасса. По всей стране люди собирают помощь бойцам СВО. Организаторы гуманитарного конвоя «Ратибор» рассказывали URA.RU, что движет волонтерами, и как устроена доставка посылок на фронт.

Армен Бежанян передает УАЗ на фронт
Армен Бежанян передает УАЗ на фронт

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Осинского городского округа Пермского края, известный по сериалу «Реальные пацаны» актер Армен Бежанян купил для бойцов спецоперации автомобиль. Фото с УАЗом-«буханкой» он разместил в соцсетях, отметив, что машина пригодится на передовой для доставки продуктов и эвакуации раненых. «Наши земляки на фронте, я не могу остаться в стороне. Приобрел для осинских парней в зоне СВО гражданский автомобиль для доставки продуктов, топлива, эвакуации раненых», — пишет Бежанян. Спецоперация РФ на Украине идет с февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирных жителей Донбасса. По всей стране люди собирают помощь бойцам СВО. Организаторы гуманитарного конвоя «Ратибор» рассказывали URA.RU, что движет волонтерами, и как устроена доставка посылок на фронт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...