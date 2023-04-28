Как пермский конвой «Ратибор» помогает землякам на фронте

Интервью с волонтерами, которые доставляют бойцам медикаменты и даже автомобили

28 апреля 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Помощь с малой родины всегда в радость бойцам Фото: Сергей Русанов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель спортивного клуба «Ратибор» Андрей Вычигин организовал сбор помощи и ее отправку пермякам, участвующим в спецоперации. Гуманитарный конвой «Ратибор» доставляет на передовую личные посылки, медикаменты, автомобили и многое другое. В конце апреля в очередную поездку отправился и Максим Воробей, который готовит документальный фильм о жизни конвоя изнутри. О том, что движет волонтерами, как организована их работа, почему в зону СВО не стоит ехать без подготовки, они рассказали URA.RU. — Вернулся уже третий конвой «Ратибора». Как вы первый раз решились на поездку? Андрей Вычигин организует сбор и сам ездит в зону СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Андрей Вычигин: В первый раз мы собрали груз и поехали с нашим конвоем просто на удачу, не зная адресатов и ориентируясь на месте. Теперь уже стало проще — мы выяснили, где находятся люди, которым можно оказывать адресную помощь, и она действительно никуда не пропадет. Когда заезжаешь [в зону СВО], ситуация всегда будет совершенно непредсказуемая, потому что там все меняется не каждый день, а каждый час. Но если хочешь делать доброе дело — надо брать и делать. На свой страх и риск. — Как организована работа конвоя в зоне спецоперации? Андрей Вычигин: Мы очень много возим посылок, которые предназначены конкретным людям. В каждом подразделении мы нашли определенного человека, который согласен взяться за доставку адресатам уже внутри части. Это может быть офицер, командир части, сержант или рядовой. Конечно, лично мы не можем доставить посылку до каждого — мы привозим, например, 300 штук, а люди же могут быть на постах или еще где-то. Поэтому мы доезжаем до воинской части, до места дислокации, тыловой базы или куда-то ближе к линии фронта, как это было, когда мы ездили в Запорожье. Пермские бойцы получают адресную помощь от земляков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Максим Воробей: В этот раз у нас были условные точки на нейтральной территории. Мы приехали, обозначились, что мы тут — ребята подъезжали и забирали свое. Так примерно все выглядело. И таких точек несколько. Это не линия фронта, но ломиться туда кому не попадя, не советую. Там на каждом шагу блокпосты, мы ехали с соответствующими документами. Не надо самодеятельности, если вы чувствуете душевный порыв и хотите помочь, приходите в «Ратибор» или другой конвой. Работает команда «Ратибора» на линии от Донецка до Запорожья. — Андрей, а с чего ты вообще решил этим заняться? Андрей Вычигин: С начала спецоперации я просто донатил нашим вооруженным силам. Когда объявили мобилизацию, решил помогать адресно. Нашел такого человека, земляка — Степана — и начал помогать ему и его подразделению разведки. Потом маленькими шагами мы вышли на нынешние объемы. Только машин в зону СВО купили и перегнали уже четыре штуки: три УАЗа и одну «четверку». — Зачем легковушка на фронте? — На самом деле дороги там более-менее адекватные, а бойцам надо из своего эвакуационного пункта на гражданской дешевой машине быстро вывозить народ, потому что на нее никто не будет тратить боеприпасы. Все просто объясняется. — Максим, как бойцы реагируют на посылки? Максим Воробей с улыбкой вспоминает, как бойцы радуются приветам с малой родины Фото: Сергей Русанов © URA.RU Максим Воробей: У них светятся глаза, они рады. Для них имеет колоссальное значение, что не госчиновники, не военные структуры, а простые люди тратят собственные время и деньги, садятся в собственные автомобили без каких-либо гарантий безопасности и на свой страх и риск везут и приветы, и моральную поддержку, и конкретные медикаменты, вещи. Важно, что привозят им то, что нужно — то, что они сами заказывали предварительно. Ребята рады не столько материальным каким-то бонусам, хотя это нужно и важно, сколько простому человеческому теплу. Бойцы благодарны и участникам конвоя и тем, кто сейчас за тысячи километров от них, но не бросает. Даже баню протопили в одном расположении, где мы с удовольствием помылись и попарились. — Задам расхожий вопрос. Почему россиянам приходится этим заниматься? Андрей Вычигин: Всего на фронте никогда не бывает много. А если бы и хватало, я бы все равно свое хорошее отношение и помощь возил. Это наши защитники, наши братья, это мой народ, которому я буду помогать в любом случае. Максим Воробей: На мой вопрос бойцам всем ли все выплачивается мне ответили: «100%». Все денежное довольствие, как договаривались, получают и солдаты, и офицеры. Регулярно выдают сок, печенье, тушенку. Но никогда не бывает много туалетной бумаги, носков, бритвенных станков, перекиси водорода, расходных материалов: цепных пил, топоров, ножей. А гуманитарный конвой как-раз эти пробелы и закрывает. К тому же я, например, не знаю ни одного промышленного производителя блиндажных свечей. Их делают люди. И они нужны. Бойцы сами об этом говорят и благодарят за них. В этот раз конвой «Ратибор» с помощью неравнодушных пермяков, среди которых и обеспеченные бизнесмены, и бюджетники, доставил на передовую, кроме прочего, рюкзаки санинструкторов, лекарства и средства перевязки, аптечки, рации и полевые телефоны, шины для автомобилей. Без промедления стартовал новый сбор, подробности которого можно узнать на странице «Ратибора» в соцсети «ВКонтакте». Максим Воробей сейчас занят монтажом своего докфильма о жизни конвоя. Он должен быть готов к 9 мая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основатель спортивного клуба «Ратибор» Андрей Вычигин организовал сбор помощи и ее отправку пермякам, участвующим в спецоперации. Гуманитарный конвой «Ратибор» доставляет на передовую личные посылки, медикаменты, автомобили и многое другое. В конце апреля в очередную поездку отправился и Максим Воробей, который готовит документальный фильм о жизни конвоя изнутри. О том, что движет волонтерами, как организована их работа, почему в зону СВО не стоит ехать без подготовки, они рассказали URA.RU. — Вернулся уже третий конвой «Ратибора». Как вы первый раз решились на поездку? Андрей Вычигин: В первый раз мы собрали груз и поехали с нашим конвоем просто на удачу, не зная адресатов и ориентируясь на месте. Теперь уже стало проще — мы выяснили, где находятся люди, которым можно оказывать адресную помощь, и она действительно никуда не пропадет. Когда заезжаешь [в зону СВО], ситуация всегда будет совершенно непредсказуемая, потому что там все меняется не каждый день, а каждый час. Но если хочешь делать доброе дело — надо брать и делать. На свой страх и риск. — Как организована работа конвоя в зоне спецоперации? Андрей Вычигин: Мы очень много возим посылок, которые предназначены конкретным людям. В каждом подразделении мы нашли определенного человека, который согласен взяться за доставку адресатам уже внутри части. Это может быть офицер, командир части, сержант или рядовой. Конечно, лично мы не можем доставить посылку до каждого — мы привозим, например, 300 штук, а люди же могут быть на постах или еще где-то. Поэтому мы доезжаем до воинской части, до места дислокации, тыловой базы или куда-то ближе к линии фронта, как это было, когда мы ездили в Запорожье. Максим Воробей: В этот раз у нас были условные точки на нейтральной территории. Мы приехали, обозначились, что мы тут — ребята подъезжали и забирали свое. Так примерно все выглядело. И таких точек несколько. Это не линия фронта, но ломиться туда кому не попадя, не советую. Там на каждом шагу блокпосты, мы ехали с соответствующими документами. Не надо самодеятельности, если вы чувствуете душевный порыв и хотите помочь, приходите в «Ратибор» или другой конвой. Работает команда «Ратибора» на линии от Донецка до Запорожья. — Андрей, а с чего ты вообще решил этим заняться? Андрей Вычигин: С начала спецоперации я просто донатил нашим вооруженным силам. Когда объявили мобилизацию, решил помогать адресно. Нашел такого человека, земляка — Степана — и начал помогать ему и его подразделению разведки. Потом маленькими шагами мы вышли на нынешние объемы. Только машин в зону СВО купили и перегнали уже четыре штуки: три УАЗа и одну «четверку». — Зачем легковушка на фронте? — На самом деле дороги там более-менее адекватные, а бойцам надо из своего эвакуационного пункта на гражданской дешевой машине быстро вывозить народ, потому что на нее никто не будет тратить боеприпасы. Все просто объясняется. — Максим, как бойцы реагируют на посылки? Максим Воробей: У них светятся глаза, они рады. Для них имеет колоссальное значение, что не госчиновники, не военные структуры, а простые люди тратят собственные время и деньги, садятся в собственные автомобили без каких-либо гарантий безопасности и на свой страх и риск везут и приветы, и моральную поддержку, и конкретные медикаменты, вещи. Важно, что привозят им то, что нужно — то, что они сами заказывали предварительно. Ребята рады не столько материальным каким-то бонусам, хотя это нужно и важно, сколько простому человеческому теплу. Бойцы благодарны и участникам конвоя и тем, кто сейчас за тысячи километров от них, но не бросает. Даже баню протопили в одном расположении, где мы с удовольствием помылись и попарились. — Задам расхожий вопрос. Почему россиянам приходится этим заниматься? Максим Воробей: На мой вопрос бойцам всем ли все выплачивается мне ответили: «100%». Все денежное довольствие, как договаривались, получают и солдаты, и офицеры. Регулярно выдают сок, печенье, тушенку. Но никогда не бывает много туалетной бумаги, носков, бритвенных станков, перекиси водорода, расходных материалов: цепных пил, топоров, ножей. А гуманитарный конвой как-раз эти пробелы и закрывает. К тому же я, например, не знаю ни одного промышленного производителя блиндажных свечей. Их делают люди. И они нужны. Бойцы сами об этом говорят и благодарят за них. В этот раз конвой «Ратибор» с помощью неравнодушных пермяков, среди которых и обеспеченные бизнесмены, и бюджетники, доставил на передовую, кроме прочего, рюкзаки санинструкторов, лекарства и средства перевязки, аптечки, рации и полевые телефоны, шины для автомобилей. Без промедления стартовал новый сбор, подробности которого можно узнать на странице «Ратибора» в соцсети «ВКонтакте». Максим Воробей сейчас занят монтажом своего докфильма о жизни конвоя. Он должен быть готов к 9 мая.