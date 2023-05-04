В садах под Челябинском остановили возгорание домов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, дым, пожар, трава горит
Огнеборцы локализовали пожар и остановили распространение на другие садовые дома Фото:

Челябинские пожарные сняли угрозу распространения огня на дома в СНТ «Станкостроитель-3». О том, что за время пожара пострадали три садовых домика и пять построек, URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Пожар перешел на три садовых домика и пять надворных построек на площади 60 квадратных метров. Усугубляет обстановку порывистый ветер, сухая погода и плотная застройка. В 13:46 угроза распространения на домики снята», — уточнили в ведомстве.

В тушении задействованы 62 человека и 15 единиц техники. Организован штаб, а к месту возгорания направлен пожарный поезд. Количество тракторов для опашки увеличилось до пяти.

4 мая у СНТ «Станкостроитель-1» и «Станкостроитель-3» начала гореть трава. Дым было заметно из центра города. В последующем огонь перекинулся на два садовых домика и повредил постройки на 40 квадратных метрах. Пожар удалось локализовать.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинские пожарные сняли угрозу распространения огня на дома в СНТ «Станкостроитель-3». О том, что за время пожара пострадали три садовых домика и пять построек, URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «Пожар перешел на три садовых домика и пять надворных построек на площади 60 квадратных метров. Усугубляет обстановку порывистый ветер, сухая погода и плотная застройка. В 13:46 угроза распространения на домики снята», — уточнили в ведомстве. В тушении задействованы 62 человека и 15 единиц техники. Организован штаб, а к месту возгорания направлен пожарный поезд. Количество тракторов для опашки увеличилось до пяти. 4 мая у СНТ «Станкостроитель-1» и «Станкостроитель-3» начала гореть трава. Дым было заметно из центра города. В последующем огонь перекинулся на два садовых домика и повредил постройки на 40 квадратных метрах. Пожар удалось локализовать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...