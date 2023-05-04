Площадь возгорания может увеличиться (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Пожар в СНТ «Станкостроитель-3» под Челябинском перекинулся на жилые дома и надворные постройки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, существует угроза распространения на другие строения.

«Происходит горение травы на площади семь гектаров. Пожар перешел на два садовых домика и пять надворных построек на площади 40 квадратных метров. Существует угроза распространения на другие строения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что пожарные ликвидируют пламя. На месте работают подразделения Челябинского и Копейского пожарно-спасательных гарнизонов, автоцистерны установлены на водоем. Четыре трактора проводят дополнительную опашку. К месту следуют пожарный насосно-рукавный комплекс и дополнительная спецтехника.