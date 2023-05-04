Пожар в садах под Челябинском перекинулся на дома. Видео

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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, чс
Площадь возгорания может увеличиться (архивное фото) Фото:
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Пожар в СНТ «Станкостроитель-3» под Челябинском перекинулся на жилые дома и надворные постройки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, существует угроза распространения на другие строения.

«Происходит горение травы на площади семь гектаров. Пожар перешел на два садовых домика и пять надворных построек на площади 40 квадратных метров. Существует угроза распространения на другие строения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что пожарные ликвидируют пламя. На месте работают подразделения Челябинского и Копейского пожарно-спасательных гарнизонов, автоцистерны установлены на водоем. Четыре трактора проводят дополнительную опашку. К месту следуют пожарный насосно-рукавный комплекс и дополнительная спецтехника.

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Пожар в СНТ «Станкостроитель-3» под Челябинском перекинулся на жилые дома и надворные постройки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, существует угроза распространения на другие строения. «Происходит горение травы на площади семь гектаров. Пожар перешел на два садовых домика и пять надворных построек на площади 40 квадратных метров. Существует угроза распространения на другие строения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что пожарные ликвидируют пламя. На месте работают подразделения Челябинского и Копейского пожарно-спасательных гарнизонов, автоцистерны установлены на водоем. Четыре трактора проводят дополнительную опашку. К месту следуют пожарный насосно-рукавный комплекс и дополнительная спецтехника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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