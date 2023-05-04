Bloomberg: ЕС обсуждает санкции против стран, которые помогают РФ

04 мая 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

ЕС займется странами, помогающими РФ обходить санкции Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз рассматривает введение санкций против третьих стран, которые делают недостаточно для того, чтобы мешать России обходить ограничения. Об этом написали в Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. «Европейский союз рассматривает способы нацеливания на третьи страны, которые, как считается, делают слишком мало, чтобы помешать России уклоняться от санкций», — написали в издании . В материале также указали, что речь идет, прежде всего, о странах, не способных объяснить всплески торговли с Москвой ключевыми товарами или технологиями. После начала спецоперации на Украине Запад ввел множество санкций в отношении российской стороны. Тем не менее, некоторые государства начали помогать Москве обходить введенные ограничения. Так, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны СНГ в настоящее время переживают экономический бум из-за помощи ухода РФ от запретов, пишет «Федеральное агентство новостей»

Евросоюз рассматривает введение санкций против третьих стран, которые делают недостаточно для того, чтобы мешать России обходить ограничения. Об этом написали в Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. «Европейский союз рассматривает способы нацеливания на третьи страны, которые, как считается, делают слишком мало, чтобы помешать России уклоняться от санкций», — написали в издании. В материале также указали, что речь идет, прежде всего, о странах, не способных объяснить всплески торговли с Москвой ключевыми товарами или технологиями. После начала спецоперации на Украине Запад ввел множество санкций в отношении российской стороны. Тем не менее, некоторые государства начали помогать Москве обходить введенные ограничения. Так, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны СНГ в настоящее время переживают экономический бум из-за помощи ухода РФ от запретов, пишет «Федеральное агентство новостей»