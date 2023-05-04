Bloomberg: ЕС обсуждает санкции против стран, которые помогают РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, заседание, голосование, европарламент, stock
ЕС займется странами, помогающими РФ обходить санкции Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз рассматривает введение санкций против третьих стран, которые делают недостаточно для того, чтобы мешать России обходить ограничения. Об этом написали в Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Европейский союз рассматривает способы нацеливания на третьи страны, которые, как считается, делают слишком мало, чтобы помешать России уклоняться от санкций», — написали в издании. В материале также указали, что речь идет, прежде всего, о странах, не способных объяснить всплески торговли с Москвой ключевыми товарами или технологиями.

После начала спецоперации на Украине Запад ввел множество санкций в отношении российской стороны. Тем не менее, некоторые государства начали помогать Москве обходить введенные ограничения. Так, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны СНГ в настоящее время переживают экономический бум из-за помощи ухода РФ от запретов, пишет «Федеральное агентство новостей»

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз рассматривает введение санкций против третьих стран, которые делают недостаточно для того, чтобы мешать России обходить ограничения. Об этом написали в Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. «Европейский союз рассматривает способы нацеливания на третьи страны, которые, как считается, делают слишком мало, чтобы помешать России уклоняться от санкций», — написали в издании. В материале также указали, что речь идет, прежде всего, о странах, не способных объяснить всплески торговли с Москвой ключевыми товарами или технологиями. После начала спецоперации на Украине Запад ввел множество санкций в отношении российской стороны. Тем не менее, некоторые государства начали помогать Москве обходить введенные ограничения. Так, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны СНГ в настоящее время переживают экономический бум из-за помощи ухода РФ от запретов, пишет «Федеральное агентство новостей»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...