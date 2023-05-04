Многомиллиардные иски Газпромбанка к холдингу челябинского олигарха остались без движения

Суд не стал давать хода искам Газпромбанка к ПАО «Мечел» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Иски Газпромбанка к двум компаниям холдинга «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска суд оставил без движения. Согласно данным картотеки арбитражных дел, с исками подан не весь пакет документов.

«Оставить исковое заявление без движения. Заявитель должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения», — говорится в одном из определений арбитражного суда Москвы.

Устранить недоработки необходимо к 4 и 10 мая. В настоящий момент на сайте суда отсутствует информация о принятом на основе представленной документации истца решении. Судья Лариса Дьяконова отметила, что Газпромбанк не приложил документ об уплате госпошлины. Также не показано, была ли проведена досудебная претенциозная работа. Почти аналогичные причины стали поводом оставления без движения второго иска, которым занимается судья Карина Мороз.

Иск на сумму в 11,9 млрд рублей банк подал к двум компаниям холдинга: ПАО «Мечел» и ООО «Управляющая компания «Мечел-Сталь». Претензии, по данным руководства металлургической компании, связаны с урегулированием отношений по кредиту иностранного банка. Транш профинансировал Газпромбанк, что теперь послужило поводом для исковых требований. При этом пресс-служба финорганизации воздержалась от комментариев URA.RU.

Крупнейшим кредитором холдинга Зюзина является ВТБ, держащий долговой портфель в сумме 204,6 миллиарда рублей. Вторым по сумме предоставленных кредитов выступает Газпромбанк, профинансировавший 146,6 миллиарда рублей обязательств «Мечела». Оба иска поданы в апреле, причем по одному из них сумма требований не предъявлена.