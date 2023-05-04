Екатеринбуржцы включились в разработку приложения для шифрования связи бойцов

Приложение обеспечивает военным краткосрочную безопасность, зачастую достаточную для передачи тактической информации Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Группа разработчиков из Ульяновска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга сделала программное обеспечение для защиты связи бойцов на спецоперации. Приложение обеспечивает краткосрочную безопасность, зачастую достаточную для передачи тактической информации, рассказал URA.RU представитель группы разработчиков «Оперативный Разведывательный Комплекс».

«Изначально приложение делалось для солдат, оснащенных станциями без модулей защиты связи. Наше программное обеспечение (ПО) дает уровень безопасности, зачастую достаточный для передачи тактической информации. Плюс дополнительный функционал — ретрансляция и частичное сохранение сообщений, передача сообщений по цифровым каналам, шифрованным вторично. Условно, если противник получил доступ к цифровому каналу связи, он не сможет вскрыть его без соответствующего ПО и ключа доступа к нему», — рассказывает собеседник.

Участники спецоперации используют разработку российских инженеров с октября 2022 года, параллельно авторы проекта продолжают дорабатывать приложение. В его основе — полностью оригинальная математика, не используются сторонние библиотеки и готовые решения. Помимо программного обеспечения для маскирования связи «Оперативный Разведывательный Комплекс» изготавливает системы радиоэлектронной борьбы, занимаются подготовкой операторов беспилотников, принимают участие в разработке БПЛА в части контуров связи и управления.

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