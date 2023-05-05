В Госдуме нашли три способа помочь семьям с детьми вместо льготной ипотеки

Депутат Госдумы Буцкая предложила предоставлять молодым семьям общежития или арендное жилье

05 мая 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

В первую очередь помощь с жильем нужна молодым семьям, сказала Татьяна Буцкая Фото: Игорь Пантин © URA.RU Молодые семьи, которые не могут позволить себе ипотеку, необходимо обеспечить семейными общежитиями при вузах или представлять им аренду на льготных условиях, а также выделять специализированные выплаты на эти цели. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Семейные общежития должны быть в каждом вузе. Чтобы выделяли отдельную комнату для семьи и чтобы там можно было жить с ребенком. К сожалению, такое еще не везде есть. Как только создается семья, рождается ребенок, то в первоочередном порядке выделяется место, где жить. Это может быть специализированная аренда, выплаты, так как ипотеку этим людям никто не даст», — сказала Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что в первую очередь для повышения рождаемости необходимо помогать молодым парам до 25 лет. «К сожалению, не каждая семья может войти в ипотеку. Даже с учетом программы поддержки молодых семей в решении квартирного вопроса, когда выделяют субсидии на квартиру, у них уже должен быть первоначальный взнос. Если его нет, то никакой квартиры тебе не видеть. Я уж не говорю о том, что когда исполняется 35 лет, они выбывают из этой очереди. Если это студенты, то со стипендии им никто ипотеку не даст. А это как раз те самые семьи, которые нам сейчас нужны с точки зрения лучшего возраста для рождения детей — кому до 25 лет. Нам нужно пристально посмотреть, особенно на студенческие семьи, в которых рождаются дети», — объяснила депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Молодые семьи, которые не могут позволить себе ипотеку, необходимо обеспечить семейными общежитиями при вузах или представлять им аренду на льготных условиях, а также выделять специализированные выплаты на эти цели. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Семейные общежития должны быть в каждом вузе. Чтобы выделяли отдельную комнату для семьи и чтобы там можно было жить с ребенком. К сожалению, такое еще не везде есть. Как только создается семья, рождается ребенок, то в первоочередном порядке выделяется место, где жить. Это может быть специализированная аренда, выплаты, так как ипотеку этим людям никто не даст», — сказала Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что в первую очередь для повышения рождаемости необходимо помогать молодым парам до 25 лет. «К сожалению, не каждая семья может войти в ипотеку. Даже с учетом программы поддержки молодых семей в решении квартирного вопроса, когда выделяют субсидии на квартиру, у них уже должен быть первоначальный взнос. Если его нет, то никакой квартиры тебе не видеть. Я уж не говорю о том, что когда исполняется 35 лет, они выбывают из этой очереди. Если это студенты, то со стипендии им никто ипотеку не даст. А это как раз те самые семьи, которые нам сейчас нужны с точки зрения лучшего возраста для рождения детей — кому до 25 лет. Нам нужно пристально посмотреть, особенно на студенческие семьи, в которых рождаются дети», — объяснила депутат.