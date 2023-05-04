04 мая 2023

Бывшая курганская чиновница устроилась на работу в Свердловской области после конфликта с мэром

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Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, коридор, отпуск, кулуар, коридор пустой
Мэрия Катайского округа Курганской области лишилась сотрудницы после увольнения и переезда в другой регион Фото:

Бывшая чиновница Катайского округа Курганской области Наталья Антропова устроилась на работу в Свердловскую область после разногласий с мэром. Об этом женщина рассказала в разговоре с URA.RU.

«Сейчас я работаю в пресс-службе Сысертского городского округа Свердловской области. Пока привыкаю, вокруг новые люди и много задач. Здесь ценят медийщиков, это радует. Жаль, что Катайск остался без специалиста и власти совсем не ценят людей», — поделилась Антропова с URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что Наталья Антропова ушла с должности помощника главы по информационному обеспечению спустя 17 лет работы. Причиной стали разногласия с мэром Глебом Морозовым. Источники утверждали, что сотрудница администрации много работала без оплаты за выходы в праздники и выходные, при этом ее понизили в должности.

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Бывшая чиновница Катайского округа Курганской области Наталья Антропова устроилась на работу в Свердловскую область после разногласий с мэром. Об этом женщина рассказала в разговоре с URA.RU. «Сейчас я работаю в пресс-службе Сысертского городского округа Свердловской области. Пока привыкаю, вокруг новые люди и много задач. Здесь ценят медийщиков, это радует. Жаль, что Катайск остался без специалиста и власти совсем не ценят людей», — поделилась Антропова с URA.RU. Ранее URA.RU писало, что Наталья Антропова ушла с должности помощника главы по информационному обеспечению спустя 17 лет работы. Причиной стали разногласия с мэром Глебом Морозовым. Источники утверждали, что сотрудница администрации много работала без оплаты за выходы в праздники и выходные, при этом ее понизили в должности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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