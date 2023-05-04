Бывшая курганская чиновница устроилась на работу в Свердловской области после конфликта с мэром

Мэрия Катайского округа Курганской области лишилась сотрудницы после увольнения и переезда в другой регион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшая чиновница Катайского округа Курганской области Наталья Антропова устроилась на работу в Свердловскую область после разногласий с мэром. Об этом женщина рассказала в разговоре с URA.RU.

«Сейчас я работаю в пресс-службе Сысертского городского округа Свердловской области. Пока привыкаю, вокруг новые люди и много задач. Здесь ценят медийщиков, это радует. Жаль, что Катайск остался без специалиста и власти совсем не ценят людей», — поделилась Антропова с URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что Наталья Антропова ушла с должности помощника главы по информационному обеспечению спустя 17 лет работы. Причиной стали разногласия с мэром Глебом Морозовым. Источники утверждали, что сотрудница администрации много работала без оплаты за выходы в праздники и выходные, при этом ее понизили в должности.