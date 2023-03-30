В курганском округе уволилась помощник главы, проработавшая 17 лет

Помощник главы Катайского округа решила уволиться, проработав 17 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специалист по информационному обеспечению администрации Катайского округа Курганской области Наталья Антропова уволилась спустя 17 лет работы. Об этом решении она сообщила на своей странице «ВКонтакте».

«Думаю, что должна поделиться с вами важной для меня новостью. Сегодня был мой последний день работы в администрации Катайского района. Я посвятила ей 17 лет. Очень люблю свою работу, но в определенный момент самоуважение должно превысить чувства», — написано в посте.

Источники URA.RU из администрации района рассказали, что Антропова ушла из-за сложных отношений с руководством. Спустя 13 лет работы она перестала быть муниципальным служащим, трудилась много, однако выходы в праздничные дни не оплачивались. Сейчас Антропову пригласили в другой регион, и она планирует переезд.

Бывшие коллеги и знакомые поддержали экс-подчиненную главы и пожелали ей удачи на новом месте. «Есть сердечные и грамотные специалисты. Удачи вам в профессии, добрых людей не забывают», — высказался один из комментаторов.

Ранее URA.RU писало, что жители Катайского округа просили провести референдум о присоединении к Свердловской области. По мнению некоторых жителей город обделен вниманием областных властей.