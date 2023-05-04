Штурмовые отряды заняли два квартала в Артемовске

Российские военные заняли часть Артемовска, сообщили в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Штурмовые отряды ВС РФ овладели двумя кварталами в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщили в Минобороны России.
«Штурмовые отряды овладели двумя кварталами в Артемовске и продолжают уничтожение противника в западной части города», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. Там добавили, что подразделения ВДВ в Артемовске пресекают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводить контратаки с флангов.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!