Штурмовые отряды заняли два квартала в Артемовске

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Российские военные заняли часть Артемовска, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штурмовые отряды ВС РФ овладели двумя кварталами в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Штурмовые отряды овладели двумя кварталами в Артемовске и продолжают уничтожение противника в западной части города», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. Там добавили, что подразделения ВДВ в Артемовске пресекают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводить контратаки с флангов.

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Штурмовые отряды ВС РФ овладели двумя кварталами в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщили в Минобороны России. «Штурмовые отряды овладели двумя кварталами в Артемовске и продолжают уничтожение противника в западной части города», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. Там добавили, что подразделения ВДВ в Артемовске пресекают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводить контратаки с флангов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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