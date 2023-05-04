Utair назвал самолет именем героя ВОВ из Тюмени

Самолет Utair получил имя тюменского авиамоториста Александра Никитина
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Авиакомпания Utair назвала самолет «Александр Никитин» Фото:

Utair назвал один из самолетов в честь участника Великой Отечественной войны и Героя Советского Союза Александра Никитина. Сайт компании сообщает, что Никитин работал авиамотористом в аэропорту Тюмени.

«В канун Дня Победы самолету Utair с регистрационным номером RA-73063 присвоено имя „Александр Никитин“ в честь авиамоториста аэропорта Плеханово города Тюмени, участника Великой Отечественной войны и Героя Советского Союза. Он начал работу авиамотористом двигателя М-11 гидросамолета Ш-2 в аэропорту Плеханово Тюменской авиагруппы Обского отдельного отряда ГВФ», — говорится в публикации.

Никитин прошел всю войну: был призван на фронт в 1939 году, в звании командира танка Т-34 участвовал в сражениях под Брестом. Погиб за несколько недель до победы в бою под Брно в Чехословакии.

Ранее URA.RU писало, что летом Utair запустит прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды. В telegram-канале компании указано, что самолеты на Кавказ будут летать по четвергам.

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Utair назвал один из самолетов в честь участника Великой Отечественной войны и Героя Советского Союза Александра Никитина. Сайт компании сообщает, что Никитин работал авиамотористом в аэропорту Тюмени. «В канун Дня Победы самолету Utair с регистрационным номером RA-73063 присвоено имя „Александр Никитин“ в честь авиамоториста аэропорта Плеханово города Тюмени, участника Великой Отечественной войны и Героя Советского Союза. Он начал работу авиамотористом двигателя М-11 гидросамолета Ш-2 в аэропорту Плеханово Тюменской авиагруппы Обского отдельного отряда ГВФ», — говорится в публикации. Никитин прошел всю войну: был призван на фронт в 1939 году, в звании командира танка Т-34 участвовал в сражениях под Брестом. Погиб за несколько недель до победы в бою под Брно в Чехословакии. Ранее URA.RU писало, что летом Utair запустит прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды. В telegram-канале компании указано, что самолеты на Кавказ будут летать по четвергам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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