В Щучье отдел образования поменял радужный логотип на черно-белый Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Щучанском округе Курганской области педагогов возмутил логотип местного отдела образования, по их мнению, похожий на символику сообщества ЛГБТ. После запроса URA.RU в администрацию округа радужный логотип отдела образования поменяли на черно-белый.

«Мы, педагоги Щучанского МО крайне возмущены официальным логотипом отдела образования, уж очень похож на официальный логотип сообщества ЛГБТ. Считаем, что это оскорбительно для образования района в целом», — говорится в сообщении, которое поступило в агентство.

Логотип представлял собой рисунок раскрытой книги, страницы которой раскрашены в цвета радуги. URA.RU направило запрос в администрацию Щучанского района с просьбой прокомментировать информацию, а также пояснить, когда был утвержден данный логотип и что он символизирует. Ответ на запрос на момент публикации не поступил. Однако в группе отдела образования Щучанского округа в соцсети «ВКонтакте» логотип поменяли на изображение, напоминающее сову в магистерской шапочке, перед которой лежит карандаш. Новый логотип выполнен в черно-белом цвете. Кроме того, был ликвидирован telegram-канал отдела образования Щучанского округа.

Ранее URA.RU писало, что директор школы города Щучье пожаловался в прокуратуру на руководителя отдела образования Щучанского округа. По данным источника агентства, директоров школ возмутило неуважительное обращение чиновника, задержка стимулирующих выплат, а также непредоставление жилья. В администрации округа заявили, что стимулирующие выплачивали директорам школ без задержки, заявлений с просьбой о предоставления жилья не поступало.

Жители Щучанского округа сравнили логотип местного отдела образования с символикой ЛГБТ Скрин: читатели URA.RU

Скрин: страница «Отдел образования и соц развития Щучанского МО»

Радужный логотип чиновники сменили на черно-белый Скрин: страница «Отдел образования и соц развития Щучанского МО»

Отдел образования Щучанского МО сменил логотип в соцсетях после запроса URA.RU Скрин: страница «Отдел образования и соц развития Щучанского МО»