В ХМАО нефтесервисная компания ищет механика на зарплату в 200 тыс рублей

04 мая 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

«Велл Сервис» предлагает вахтовую работу на месторождениях ХМАО Фото: Александр Елизаров © URA.RU Компания «Велл Сервис» ищет вахтовиков на должность механика по транспорту для работы на месторождениях ХМАО. На предприятии сообщили агентству, что платят 200 тысяч рублей за месяц работы. «В компанию ООО „Велл Сервис“ для работы вахтовым методом в ХМАО срочно требуется механик по транспорту. Зарплата на руки — 200 000 рублей за месяц работы», — рассказали в компании. Предприятие официально оформляет сотрудников с первого дня работы, выдает спецодежду, оплачивает проезд из базового города (Москва, Уфа, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск) до места работы и обратно. На вахте персонал живет в вагон-домах, работников обеспечивают бесплатным трехразовым питанием. Для оформления на работу необходим действующий сертификат о вакцинации от коронавируса. Ранее URA.RU писало, что буровая компания «Петро Велт Технолоджис» открыла в ХМАО вакансию ведущего механика бурового оборудования. Сотруднику обещают платить до 232 000 рублей за 30 дней вахты.

Компания «Велл Сервис» ищет вахтовиков на должность механика по транспорту для работы на месторождениях ХМАО. На предприятии сообщили агентству, что платят 200 тысяч рублей за месяц работы. «В компанию ООО „Велл Сервис“ для работы вахтовым методом в ХМАО срочно требуется механик по транспорту. Зарплата на руки — 200 000 рублей за месяц работы», — рассказали в компании. Предприятие официально оформляет сотрудников с первого дня работы, выдает спецодежду, оплачивает проезд из базового города (Москва, Уфа, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск) до места работы и обратно. На вахте персонал живет в вагон-домах, работников обеспечивают бесплатным трехразовым питанием. Для оформления на работу необходим действующий сертификат о вакцинации от коронавируса. Ранее URA.RU писало, что буровая компания «Петро Велт Технолоджис» открыла в ХМАО вакансию ведущего механика бурового оборудования. Сотруднику обещают платить до 232 000 рублей за 30 дней вахты.