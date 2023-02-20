Компания в ХМАО ищет нефтяников на зарплату в 230 тысяч рублей

Буровая компания «Петро Велт Технолоджис», сотрудничающая с крупнейшими нефтегазодобывающими предприятиями России, открыла в ХМАО вакансию ведущего механика бурового оборудования. На сайте hh.ru указана зарплата до 232 000 рублей за 30 дней вахты.
«Работа вахтовым методом 30/30, зарплата от 224 до 232 тыс. рублей. Стаж работы в должности механика по буровому оборудованию не менее трех лет», — указано в объявлении на сайте.
Компания предлагает официальное трудоустройство, расширенный социальный пакет после прохождения испытательного срока, выплату годового бонуса и дополнительную доплату за вахтовый метод работы в размере 440 рублей в день. У соискателя должно быть среднее или высшее профессиональное образование по специализации «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов». По номеру телефона, указанному на сайте, на вопросы агентства не ответили.
Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания в Нефтеюганске (ХМАО) ищет вышкомонтажников для сборки буровых установок на месторождениях. Работодатель готов платить рабочим до 250 тысяч рублей за месяц вахты.
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