В Тюменской области зарегистрировали сотни пожаров

В Тюменской области зафиксировали 462 ландшафтных пожара
В Тюменской области зарегистрировано 462 ландшафтных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила 4 442 га. Данные привел информационный центр правительства региона.
«Обстановка серьезная из-за теплой и ветреной погоды. В тушении пожаров участвуют сотрудники МЧС, Тюменской авиабазы, Противопожарной службы Тюменской области, задействована авиация», — сказано в публикации инфоцентра.
Ранее тюменские власти ввели противопожарный режим на территории региона. Жителям запрещено ходить в лес, разводить костры и сжигать бытовые отходы.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!