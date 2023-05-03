03 мая 2023

В Тюменской области зарегистрировали сотни пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар у Салаирки. Тюмень
В Тюменской области зафиксировали 462 ландшафтных пожара Фото:

В Тюменской области зарегистрировано 462 ландшафтных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила 4 442 га. Данные привел информационный центр правительства региона.

«Обстановка серьезная из-за теплой и ветреной погоды. В тушении пожаров участвуют сотрудники МЧС, Тюменской авиабазы, Противопожарной службы Тюменской области, задействована авиация», — сказано в публикации инфоцентра.

Ранее тюменские власти ввели противопожарный режим на территории региона. Жителям запрещено ходить в лес, разводить костры и сжигать бытовые отходы.

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В Тюменской области зарегистрировано 462 ландшафтных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила 4 442 га. Данные привел информационный центр правительства региона. «Обстановка серьезная из-за теплой и ветреной погоды. В тушении пожаров участвуют сотрудники МЧС, Тюменской авиабазы, Противопожарной службы Тюменской области, задействована авиация», — сказано в публикации инфоцентра. Ранее тюменские власти ввели противопожарный режим на территории региона. Жителям запрещено ходить в лес, разводить костры и сжигать бытовые отходы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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