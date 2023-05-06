Аналитики назвали три способа, которые заставят упасть цены на бензин

Аналитик Мильчакова предложила создать стратегический запас нефти для регулирования цен на бензин

07 мая 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Стоимость бензина в этом году останется на уровне 48-53 рублей за литр, сказала Наталья Мильчакова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для снижения розничных цен на бензин можно создать стратегический запас, с помощью которого можно было бы регулировать рынок. Об этом URA.RU сообщил ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, отметив, что в других странах подобная практика активно применяется. «Для того, чтобы цены на бензин снижались более существенно, возможно, есть смысл создать стратегический резерв нефти и нефтепродуктов в России. По мере роста или снижения цены на нефтепродукты в РФ, соответственно, продавать часть резерва на рынке или, наоборот, покупать в резерв, как это делается в США, Японии, Китае. Правда, многие из таких стран являются импортерами нефти, но США является и крупным импортером, и экспортером, поэтому такой опыт в РФ может быть применим», — сказала Наталья Мильчакова. Представитель компании Trader Income Дмитрий Мазанов отметил, что достигнуть падения цен нужно снизив затраты на производство, транспортировку и налоги. «Это может быть достигнуто за счет использования более эффективных технологий, а также сокращения издержек на энергию и сырье. К снижению налогов могут привести изменения налоговой политики, которая включает в себя сокращение ставок или изменение налоговой базы. Кроме того, снижение цен на бензин возможно при увеличении конкуренции на рынке. Для этого необходимо создать условия для ее развития, такие как снижение барьеров для входа на рынок и создание равных условий для всех его участников», — добавил собеседник агентства. По словам Мильчаковой, в течение этого года существенного подорожания нефтепродуктов в рознице не произойдет. «В последнюю декаду апреля, согласно Росстату, цены на бензин в России оставались на уровне предыдущего периода (чуть выше 50 рублей за литр). В текущем году средняя цена на бензин в рознице, по нашим прогнозам, может составить 48-53 рублей за литр, то есть существенного роста цены на бензин мы не ожидаем», — добавила аналитик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для снижения розничных цен на бензин можно создать стратегический запас, с помощью которого можно было бы регулировать рынок. Об этом URA.RU сообщил ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, отметив, что в других странах подобная практика активно применяется. «Для того, чтобы цены на бензин снижались более существенно, возможно, есть смысл создать стратегический резерв нефти и нефтепродуктов в России. По мере роста или снижения цены на нефтепродукты в РФ, соответственно, продавать часть резерва на рынке или, наоборот, покупать в резерв, как это делается в США, Японии, Китае. Правда, многие из таких стран являются импортерами нефти, но США является и крупным импортером, и экспортером, поэтому такой опыт в РФ может быть применим», — сказала Наталья Мильчакова. Представитель компании Trader Income Дмитрий Мазанов отметил, что достигнуть падения цен нужно снизив затраты на производство, транспортировку и налоги. «Это может быть достигнуто за счет использования более эффективных технологий, а также сокращения издержек на энергию и сырье. К снижению налогов могут привести изменения налоговой политики, которая включает в себя сокращение ставок или изменение налоговой базы. Кроме того, снижение цен на бензин возможно при увеличении конкуренции на рынке. Для этого необходимо создать условия для ее развития, такие как снижение барьеров для входа на рынок и создание равных условий для всех его участников», — добавил собеседник агентства. По словам Мильчаковой, в течение этого года существенного подорожания нефтепродуктов в рознице не произойдет. «В последнюю декаду апреля, согласно Росстату, цены на бензин в России оставались на уровне предыдущего периода (чуть выше 50 рублей за литр). В текущем году средняя цена на бензин в рознице, по нашим прогнозам, может составить 48-53 рублей за литр, то есть существенного роста цены на бензин мы не ожидаем», — добавила аналитик.